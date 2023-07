Somvati Amavasya 2023 Date: कब है सोमवती अमावस्या? जानें स्नान-दान का मुहूर्त और महत्व

Somvati Amavasya 2023 Date: इस वर्ष सोमवती अमावस्या पर काफी शुभ योग बन रहा है। जानिए कब है सोमवती अमावस्या, साथ ही जानें मुहूर्त औ महत्व

सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान करने के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। (Photo- Freepik)

पढ़ें Religion (Religion News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram