आज दिव्य धाम की सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में, जो गुजरात के वेरावल शहर में स्थित है। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम और अत्यंत पवित्र है, जो अरब सागर के तट पर त्रिवेणी संगम (कपिला, हिरण, सरस्वती) के किनारे बसा हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना के लिए किया था, और तभी से यह स्थान भक्तों के लिए मोक्षदायी माना जाता है। कई बार आक्रमणों के बाद भी हर बार इसका पुनर्निर्माण हुआ, जो इसकी अटूट आस्था और शक्ति का प्रतीक है।

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सोमनाथ मंदिर का इतिहास

सोमनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है और यह कई बार बना और टूटा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, चंद्रदेव ने सबसे पहले सोने से इस मंदिर का निर्माण कराया। वहींबाद में इसे रावण ने चांदी से और श्रीकृष्ण ने लकड़ी से बनवाया। आज का भव्य मंदिर 1951 में भारत के पहले गृह मंत्री सरदान बल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से दोबारा स्थापित हुआ। यह मंदिर भारतीय संस्कृति की अटूट आस्था का प्रतीक है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान मंदिर सोलंकी स्थापत्य शैली में निर्मित है।

सोमनाथ मंदिर का महत्व

सोमनाथ मंदिर को अनादि ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मान्यता है कि यहां खुद भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया था। चंद्र देव को सोम भी कहा जाता है। इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा। यह स्थान मोक्ष प्रदान करने वाला तीर्थ माना जाता है। साथ ही मान्यता है कि यहां दर्शन करने से पापों का नाश और जीवन में शांति मिलती है। वहीं आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर यहां श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ होती है।

कैसे पहुंचे सोमनाथ मंदिर

सोमनाथ मंदिर पहुंचना काफी आसान है, क्योंकि यह गुजरात के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं, तो नजदीकी एयरपोर्ट दीव हवाई अड्डा है, जो यहां से लगभग 80-85 किमी दूर है, जहां से टैक्सी या बस द्वारा मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर रेल मार्ग की बात करें तो सबसे नजदीकी स्टेशन वेरावल रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से केलव 7 किलोमीटर दूर है और यहां से ऑटो व टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।