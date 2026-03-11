Som Pradosh Vrat March 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। वहीं यह दिन भोलेनाथ को समर्पित है। यही वजह है हर महीने की इस तिथि पर भगवान शिव समेत उनके पूरे परिवार की पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति विधि-विधान से व्रत रखकर शिवजी की उपासना करता है, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।

साथ ही संतान प्राप्ति के योग और वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं चैत्र सोम प्रदोष व्रत के बारे में, जो फ्यूचर पंचांग के अनुसार 16 मार्च दिन सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार को पड़ने की वजह से इसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, तिथि और महत्व…

सोम प्रदोष व्रत पूजा का शुभ समय

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5 बजकर 10 मिनट से 5 बजकर 58 मिनट तक
  • सुबह पूजा का शुभ समय: सुबह 5 बजकर 34 मिनट से 6 बजकर 46 मिनट तक
  • प्रदोष काल पूजा समय: शाम 6 बजकर 37 मिनट से रात 8 बजकर 44 मिनट तक
सोम प्रदोष व्रत महत्व

सनातन धर्म के ग्रंथों में प्रदोष काल को शिव भक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक समय बताया गया है। इसलिए इस दिन व्रत रखने से भोलेनाथ की कृपा बरसती है। साथ ही जिन लोगों को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो उनको संतान का सुख प्राप्ति के योग बनते हैं। साथ ही सुख- समृद्धि की प्राप्ति होती है। दांपत्य जीवन खुशहाल रहता है।

वहीं जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है, वो लोग इस दिन व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा करें। साथ ही सफेद चीज, दूध और दही का दान करें। ऐसा करने से उनको चंद्र दोष से मुक्ति मिल सकती है। वहीं प्रदोष काल में पूजा करने से अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु के योग बनते हैं।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें