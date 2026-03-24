Som Pradosh Vrat: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और विशेष रूप से संध्या काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यहां हम बात करने जा रहे हैं मार्च के अंतिम प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि 30 मार्च को रखा जाएगा। वहीं इस दिन सोमवार का दिन है। इसलिए इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

सोम प्रदोष व्रत तिथि 2026

फ्यूचर पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 मार्च को सुबह 7 बजकर 8 मिनट पर आरंभ हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 31 मार्च को सुबह 6 बजकर 56 मिनट पर होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत सोमवार 30 मार्च को रखा जाएगा।

सोम प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त 2026

प्रदोष काल: 30 मार्च शाम 06:30 बजे से 08:50 बजे तक है। इस बीच में आप भोलेनाथ की पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

शिव जी के मंत्र –

प्रदोष व्रत के दिन आपको श्रद्धापूर्वक शिव जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है।

1. ॐ नमः शिवाय

2. ॐ नमो भगवते रूद्राय

3. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात

4. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्

5. कर्पूरगौरं करुणावतारं

संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् ।

सदावसन्तं हृदयारविन्दे

भवं भवानीसहितं नमामि

प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। सोम प्रदोष व्रत विशेष रूप से विवाह, संतान सुख और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कुंडली के दोष भी शांत होते हैं।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।