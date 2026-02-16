Solar Eclipse 2026 Precautions During Pregnancy: हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को एक विशेष घटना माना जाता है। माता जाता है जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो वातावरण में एक निगेटेव ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। साथ ही इस समय कोई भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। वहीं मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि ग्रहण का टाइम गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से संवेदनशील और सावधानियों भरा होता है। यही कारण है कि ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान खास नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। यहां हम बात करने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण के बारे में जो 17 फरवरी को लगने जा रहा है। यह ग्रहण शनि की राशि कुंभ में लगने जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस समय गर्भवती महिलाओं को किन कार्यों से बचना चाहिए।

नहीं निकलें घर से बाहर

वैदिक पंचांग के अनुसार ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण के सूतक शुरू हो जाते हैं। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नही निकलना चाहिए। मान्यता है कि इस समय बाहर निकलने से ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा सीधा असर डाल सकती है। जिससे गर्भ को नुकसान हो सकता है।

चाकू, कैंची या सुई जैसी नुकीली चीजों का नहीं करें प्रयोग

सूतक और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चाकू, कैंची या सुई जैसी नुकीली चीजों का उपयोग करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इनका प्रयोग गर्भ में पल रहे शिशु पर निगेटिव असर डाल सकती हैं।

नहीं करें ये काम

ग्रहण के दौरान बाल और नाखून काटने की मनाही शास्त्रों में दी गई है। ऐसा करने से जीवन में समस्या आ सकती हैं। साथ ही यह काम ग्रहण काल से पहले या बाद में ही करना चाहिए।

सूर्य की किरणों से बचें

सूर्य ग्रहण काल में घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की सलाह दी जाती है। क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण की छाया से बचना अति आवश्यक माना जाता है। इसकी छाया का कुप्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ने की आशंका रहती है।

गर्भवती महिलाएं करें ये काम

गर्भवती महिलाएं इस दिन अपने गर्भ (पेट) पर गेरू लगा सकती है। इससे गर्भ सुरक्षित रहता है। साथ ही ग्रहण के दौरान ध्यान लगाना, ईश्वर की प्रार्थना करना और मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है।

