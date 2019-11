When Is The Next Solar Eclipse: साल का तीसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को लगने जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य को ग्रहण लगना अच्छा नहीं माना गया है। इस ग्रहण को भारत समेत पूर्वी यूरोप, एशिया, उत्तरी-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अफ्रीका में देखा जा सकेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जब सूर्य एक आग की अगूंठी की तरह दिखाई देगा। यहां आप जानेंगे सूर्य ग्रहण लगने की प्रक्रिया कैसे होती है घटित, क्या है इसके वैज्ञानिक और धार्मिक कारण…

विज्ञान अनुसार ऐसे लगता है सूर्य ग्रहण: पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चाँद पृथ्वी की। कभी-कभार इस प्रक्रिया में चाँद, सूरज और धरती के बीच में आ जाता है। जिससे सूरज की कुछ या फिर सारी रोशनी धरती पर आने से रूक जाती है। जिससे धरती पर अंधेरा फैल जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना अमावस्या के दिन होती है। ज्यादातर चाँद, सूरज के कुछ ही हिस्से को ढ़कता है। जिसे खण्ड-ग्रहण कहा जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है जब चाँद सूरज को पूरी तरह से ढँक लेता है। इसे पूर्ण-ग्रहण कहते हैं। पूर्ण-ग्रहण का नजारा धरती के बहुत ही कम क्षेत्रों में देखने को मिलता है।

सूर्य ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यताएं: पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों के बीच विवाद शुरू हो गया, तो इसे सुलझाने के लिए और अमृत देवताओं को पिलाने के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के रूप से सभी देवता और दानव उन पर मोहित हो उठे तब भगवान विष्णु ने देवताओं और दानवों को अलग-अलग बिठा दिया। लेकिन तभी एक असुर को भगवान विष्णु की इस चाल पर शक पैदा हुआ। जिससे वह असुर छल से देवताओं की लाइन में आकर बैठ गए और अमृत पान करने लगा।

देवताओं की पंक्ति में बैठे चंद्रमा और सूर्य ने इस दानव को ऐसा करते हुए देख लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने भगवान विष्णु को दी, लेकिन अमृत राक्षस के मुंह में चला गया था जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से दानव का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पीने के कारण उस राक्षस की मृत्यु नहीं हुई और उसके सिर वाला भाग राहू और धड़ वाला भाग केतू के नाम से जाना गया। इसी वजह से राहू और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा का ग्रास कर लेते हैं। इसे ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं।

सूर्य ग्रहण समय (Surya Grahan Date And Timing):

ग्रहण प्रारम्भ काल – 08:17 ए एम (26 दिसंबर 2019)

परमग्रास – 09:31 ए एम तक (26 दिसंबर 2019)

ग्रहण समाप्ति काल – 10:57 ए एम तक (26 दिसंबर 2019)

खण्डग्रास की अवधि – 02 घण्टे 40 मिनट्स 22 सेकण्ड्स

अधिकतम परिमाण – 0.56

सूतक प्रारम्भ – 05:32 पी एम, दिसम्बर 25 से

सूतक समाप्त – 10:57 ए एम (26 दिसंबर) को

