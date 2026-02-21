Skanda Sashti 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, स्कंद षष्ठी का व्रत 22 फरवरी को रखा जाएगा। यह व्रत भगवान कार्तिकेय को समर्पित होता है और श्रद्धालु इसे बड़े भक्तिपूर्वक रखते हैं। इस दिन व्रती भगवान कार्तिकेय की पूजा, आरती, स्कंद स्तोत्र और विशेष मंत्रों का पाठ करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में शक्ति, बुद्धि, साहस और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही यह व्रत नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाने और सुख-समृद्धि लाने वाला माना जाता है। स्कंद षष्ठी व्रत रखने और पूजा विधि का पालन करने से भगवान कार्तिकेय का विशेष आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति को हर प्रकार के कष्टों से राहत मिलती है।
कार्तिकेय जी की आरती (Kartikeya Ji Ki Aarti)
जय जय आरती गोपाला
वेणु गोपाला वेणु लोला
पाप विदुरा नवनीत चोरा
जय जय आरती वेंकटरमणा
वेंकटरमणा संकटहरणा
सीता राम राधे श्याम
जय जय आरती गौरी मनोहर
गौरी मनोहर भवानी शंकर
सदाशिव उमा महेश्वर
जय जय आरती राज राजेश्वरि
राज राजेश्वरि त्रिपुरसुन्दरि
महा सरस्वती महा लक्ष्मी
महा काली महा लक्ष्मी
जय जय आरती आन्जनेय
आन्जनेय हनुमन्ता
जय जय आरति दत्तात्रेय
दत्तात्रेय त्रिमुर्ति अवतार
जय जय आरती सिद्धि विनायक
सिद्धि विनायक श्री गणेश
जय जय आरती सुब्रह्मण्य
सुब्रह्मण्य कार्तिकेय
कार्तिकेय जी के मंत्र (Kartikeya Mantra)
ऊं शारवाना-भावाया नमः
ज्ञानशक्तिधरा स्कंदा वल्लीईकल्याणा सुंदरा
देवसेना मनः काँता कार्तिकेया नामोस्तुते
ऊं सुब्रहमणयाया नमः
कार्तिकेय गायत्री मंत्र
ओम तत्पुरुषाय विधमहे: महा सैन्या धीमहि तन्नो स्कन्दा प्रचोद्यात:
कार्तिकेय स्तोत्र (Kartikeya Stotra)
योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः।
स्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शंकरसंभवः॥
गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः।
तारकारिरुमापुत्रः क्रोधारिश्च षडाननः॥
शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः।
सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः॥
शरजन्मा गणाधीशः पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत्।
सर्वागमप्रणेता च वांछितार्थप्रदर्शनः ॥
अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत्।
प्रत्यूषं श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् ॥
महामंत्रमयानीति मम नामानुकीर्तनात्।
महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥
