Sita Navami 2026 Katha: वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन मां सीता का प्राकट्य हुआ था। इसी के कारण इस दिन जनक नंदिनी के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन माता सीता के साथ श्री राम की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जीवन के हर एक कष्ट दूर हो सकता है। इस साल सीता नवमी 25 अप्रैल 2026 को मनाई जा रही है। इस दिन माता सीता की विधिवत पूजा करने के साथ इस पौराणिक कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे मां सीता अति प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं मां सीता के प्राकट्य की कथा…

सीता नवमी 2026 तिथि (Sita Navami 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, वैशाख शुक्ल नवमी तिथि 24 अप्रैल को शाम 7 बजकर 21 मिनट से शुरू होगी, जो 25 अप्रैल को शाम 6 बजकर 27 मिनट पर समाप्त होगी। माता सीता का जन्म दोपहर के समय हु आथा। इसी के कारण सीता नवमी 25 अप्रैल शनिवार को है।

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सीता नवमी की व्रत कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मिथिला के राजा जनक के यहां भयंकर सूखा पड़ गया था। अपनी प्रजा की परेशानी देखकर राजा काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने इस समस्या का हल निकालने के लिए ऋषियों को दरबार में बुलाया और इस समस्या के समाधान के बारे में जानना चाहा। ऋषियों ने इस समस्या का हल निकालकर राजा जनक से कहा कि अगर महाराज खुद हल चलाकर खेत को जोतते हैं तो उससे भगवान इंद्र की कृपा प्राप्त होगी। जिससे इस अकाल से मुक्ति मिल जाएगी। अपने राज्य की भलाई के लिए राजा जनक ने ऋषियों की यह सलाह मानकर हल चलाने का निर्णय लिया।

राजा ने हल चलाना शुरु कर दिया। हल चलाते चलाते उनकी अचानक से किसी धातु से टक्कर हुई जिस कारण उनका हल वहीं रूक गया। तमाम कोशिशों के बाद भी हल उस जगह से नहीं निकल पाया। तब राजा जनक ने उस जगह की खुदाई करवाने का निर्णय लिया। जमीन की खुदाई के दौरान सैनिकों ने वहां एक कलश देखा। जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। राजा जनक की कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंने इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है उसी दौरान मिथिला में जोर की बारिश हुई और राज्य का अकाल दूर हो गया। जिस समय राजा जनक को माता सीता मिली थी उसी समय को माता का जन्म का दिन मान लिया गया। ऐसे में उनका जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।