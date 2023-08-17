Surya Sankranti 2023: \u0935\u0948\u0926\u093f\u0915 \u091c\u094d\u092f\u094b\u0924\u093f\u0937 \u0936\u093e\u0938\u094d\u0924\u094d\u0930 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930, \u0938\u0942\u0930\u094d\u092f\u0926\u0947\u0935 \u090f\u0915 \u0905\u0935\u0927\u093f \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0930 12 \u0930\u093e\u0936\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0902\u091a\u093e\u0930 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0910\u0938\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u0930\u093e\u0936\u093f \u092e\u0947\u0902 \u0926\u094b\u092c\u093e\u0930\u093e \u0906\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0930\u0940\u092c \u00a0\u092a\u0942\u0930\u093e \u090f\u0915 \u0938\u093e\u0925 \u0932\u0917 \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0938\u0942\u0930\u094d\u092f \u0915\u0947 \u0930\u093e\u0936\u093f \u092a\u0930\u093f\u0935\u0930\u094d\u0924\u0928 \u0915\u094b \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u093e\u0902\u0924\u093f \u0915\u0939\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092c\u0924\u093e \u0926\u0947\u0902 \u0915\u093f \u0906\u091c \u0926\u094b\u092a\u0939\u0930 1 \u092c\u091c\u0915\u0930 23 \u092e\u093f\u0928\u091f \u092a\u0930 \u0938\u0942\u0930\u094d\u092f \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0930\u093e\u0936\u093f \u092e\u0947\u0902 \u092a\u094d\u0930\u0935\u0947\u0936 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938\u0947 \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u093e\u0902\u0924\u093f \u0915\u0939\u093e \u091c\u093e\u090f\u0917\u093e\u0964 \u0906\u091c \u0915\u0947 \u0926\u093f\u0928 \u0938\u0942\u0930\u094d\u092f\u0926\u0947\u0935 \u0915\u094b \u0905\u0930\u094d\u0918\u094d\u092f \u0926\u0947\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0935\u093f\u0927\u093f\u0935\u0924 \u092a\u0942\u091c\u093e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0936\u0941\u092d \u092b\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924\u093f \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0906\u0907\u090f \u091c\u093e\u0928\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0938\u0942\u0930\u094d\u092f \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u093e\u0902\u0924\u093f \u0915\u0947 \u0926\u093f\u0928 \u0915\u093f\u0938 \u091a\u0940\u091c \u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0932\u093e\u092d\u0915\u093e\u0930\u0940 \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u093e\u0902\u0924\u093f 2023 \u092e\u0941\u0939\u0942\u0930\u094d\u0924 (Singh Sankranti 2023 Muhurat) \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u093e\u0902\u0924\u093f \u092a\u0941\u0923\u094d\u092f \u0915\u093e\u0932 \u2013 \u0938\u0941\u092c\u0939 06 \u092c\u091c\u0915\u0930 44 \u092e\u093f\u0928\u091f \u0938\u0947 \u0926\u094b\u092a\u0939\u0930 01 \u092c\u091c\u0915\u0930 44 \u092e\u093f\u0928\u091f\u0905\u0935\u0927\u093f \u2013 07 \u0918\u0923\u094d\u091f\u0947 00 \u092e\u093f\u0928\u091f \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u093e\u0928\u094d\u0924\u093f \u092e\u0939\u093e \u092a\u0941\u0923\u094d\u092f \u0915\u093e\u0932 \u2013 \u0938\u0941\u092c\u0939 11 \u092c\u091c\u0915\u0930 33 \u092e\u093f\u0928\u091f \u0938\u0947 \u0926\u094b\u092a\u0939\u0930 01 \u092c\u091c\u0915\u0930 44 \u092e\u093f\u0928\u091f \u0924\u0915\u0905\u0935\u0927\u093f \u2013 02 \u0918\u0923\u094d\u091f\u0947 11 \u092e\u093f\u0928\u091f Also ReadSingh Sankranti 2023: 1 \u0938\u093e\u0932 \u092c\u093e\u0926 \u0906\u0908 \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u093e\u0902\u0924\u093f, \u091c\u0930\u0942\u0930 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u092f\u0947 \u0915\u093e\u092e, \u0939\u094b\u0917\u0940 \u0927\u0928-\u0927\u093e\u0928\u094d\u092f \u0915\u0940 \u092c\u0922\u093c\u094b\u0924\u0930\u0940 \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u093e\u0902\u0924\u093f \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u0918\u0940 \u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928? \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u093e\u0902\u0924\u093f \u092e\u0947\u0902 \u0918\u0940 \u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928 \u0915\u0930\u0928\u093e \u092c\u0947\u0939\u0926 \u0932\u093e\u092d\u0915\u093e\u0930\u0940 \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f \u0907\u0938\u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928 \u091c\u0930\u0942\u0930 \u0915\u0930\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u093e\u0902\u0924\u093f \u0915\u094b \u0935\u093f\u092d\u093f\u0928\u094d\u0928 \u0928\u093e\u092e\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u091c\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0909\u0924\u094d\u0924\u0930\u093e\u0916\u0902\u0921 \u092e\u0947\u0902 \u0907\u0938\u0947 \u0918\u0940 \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u093e\u0902\u0924\u093f \u0914\u0930 \u0926\u0915\u094d\u0937\u093f\u0923 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u092e\u0923 \u0915\u0939\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0918\u0940 \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u093e\u0902\u0924\u093f \u0915\u0947 \u0926\u093f\u0928 \u092e\u093e\u0902\u0917\u0932\u093f\u0915 \u0915\u093e\u092e \u0915\u0930\u0928\u093e \u0936\u0941\u092d \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 Also ReadSurya Gochar 2023: 12 \u092e\u0939\u0940\u0928\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u0930\u093e\u0936\u093f \u092e\u0947\u0902 \u0906 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0938\u0942\u0930\u094d\u092f, \u0907\u0928 \u0930\u093e\u0936\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u092c\u0930\u0938\u0947\u0917\u0940 \u0927\u0928-\u0926\u094c\u0932\u0924, \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u093e \u092a\u0926-\u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0937\u094d\u0920\u093e \u0918\u0940 \u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092c\u0941\u0926\u094d\u0927\u093f \u0914\u0930 \u090a\u0930\u094d\u091c\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0935\u0943\u0926\u094d\u0927\u093f \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0915 \u0915\u0940 \u092f\u093e\u0926\u0926\u093e\u0936\u094d\u0924 \u092c\u0922\u093c\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u092a\u094c\u0930\u093e\u0923\u093f\u0915 \u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930, \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u093e\u0902\u0924\u093f \u0915\u0947 \u0926\u093f\u0928 \u091c\u094b \u0932\u094b\u0917 \u0918\u0940 \u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0935\u0939 \u0905\u0917\u0932\u0947 \u091c\u0928\u094d\u092e \u092e\u0947\u0902 \u0918\u094b\u0902\u0918\u093e \u092c\u0928\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u0907\u0938\u0947 \u0906\u0932\u0938 \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u0924\u0940\u0915 \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0940 \u0930\u092b\u094d\u0924\u093e\u0930 \u0915\u093e\u092b\u0940 \u0927\u0940\u092e\u0940 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0935\u0939\u0940\u0902, \u091c\u094d\u092f\u094b\u0924\u093f\u0937 \u0936\u093e\u0938\u094d\u0924\u094d\u0930 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930, \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u093e\u0902\u0924\u093f \u0915\u0947 \u0926\u093f\u0928 \u0918\u0940 \u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u091c\u093e\u0924\u0915 \u0915\u094b \u0930\u093e\u0939\u0941 \u0914\u0930 \u0915\u0947\u0924\u0941 \u0915\u0947 \u0926\u0941\u0937\u094d\u092a\u094d\u0930\u092d\u093e\u0935\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0915\u092e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u092e\u093f\u0932\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0921\u093f\u0938\u0915\u094d\u0932\u0947\u092e\u0930- \u0907\u0938 \u0932\u0947\u0916 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0940 \u0917\u0908 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0940 \u0938\u091f\u0940\u0915\u0924\u093e \u092f\u093e \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935\u0938\u0928\u0940\u092f\u0924\u093e \u0915\u0940 \u0917\u093e\u0930\u0902\u091f\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948\u0964 \u0935\u093f\u092d\u093f\u0928\u094d\u0928 \u092e\u093e\u0927\u094d\u092f\u092e\u094b\u0902 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u091c\u094d\u092f\u094b\u0924\u093f\u0937\u093f\u092f\u094b\u0902, \u092a\u0902\u091a\u093e\u0902\u0917, \u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e\u0913\u0902 \u092f\u093e \u092b\u093f\u0930 \u0927\u0930\u094d\u092e\u0917\u094d\u0930\u0902\u0925\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u0902\u0917\u094d\u0930\u0939\u093f\u0924 \u0915\u0930 \u092f\u0947 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\u0932\u0947\u0902\u0964