आज दिव्य धाम की सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में, जो महाराष्ट्र प्रदेश से मुंबई शहर में स्थित है। श्री सिद्धिविनायक मंदिर भगवान गणेश के सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1801 में लखमन विट्ठू और देउबाई पाटिल ने कराया था। कहा जाता है कि देउबाई की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह मंदिर इस भावना से बनवाया कि यहां आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हों। शुरुआत में यह एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन समय के साथ इसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और आज यह भव्य और आकर्षक मंदिर बन चुका है। यहां भगवान गणेश की मूर्ति काले पत्थर से बनी है। आइए जानते हैं इतिहास और महत्व…

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सिद्धिविनायक मंदिर का इतिहास

श्री सिद्धिविनायक मंदिर का निर्माण वर्ष 1801 में लखमन विट्ठू और देउबाई पाटिल द्वारा कराया गया था। मान्यता है कि संतान प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई, ताकि यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण हो सके। समय के साथ यह छोटा सा मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में शामिल हो गया। आपको बता दें कि गणपति यहां चार हथियार एक कमल, एक कुल्हाड़ी, एक लड्डू और मोतियों की माला, उनकी पत्नियों सिद्धि और रिद्धि से घिरे हुए दिखाए गए है।

मंदिर का महत्व

यह मंदिर भगवान गणेश जी के सिद्धिविनायक स्वरूप को समर्पित है, जिसका अर्थ है ‘सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले’। यहां विराजित गणेश प्रतिमा की सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है, जिसे अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से प्रार्थना करने पर विघ्न दूर होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है।

कैसे पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर

सिद्धि विनायक मंदिर से सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहां से टैक्सी या कैब लेकर 10–12 किमी में मंदिर पहुंच सकते हैं। वहीं सबसे पास स्टेशन है प्रभादेवी रेलवे स्टेशन। यहां से मंदिर लगभग 1–2 किलोमीटर दूर है।

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