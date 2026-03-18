Shukraditya Rajyoga April 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुार 14 अप्रैल 2026 से ज्योतिषीय दृष्टि से एक बेहद खास संयोग बनने जा रहा है। इस दिन सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही शुक्र देव विराजमान रहेंगे। सूर्य और शुक्र की यही युति मिलकर शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करेगी। आपको बता दें कि इस राजयोग का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। लेकिन यह योग विशेष रूप से मेष, सिंह और कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति, करियर ग्रोथ और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दे रहा है।

कैसे बन रहा है शुक्रादित्य राजयोग?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब ग्रहों के राजा सूर्य और धन के दाता शुक्र एक ही राशि में आकर युति बनाते हैं, तब शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 14 अप्रैल को सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां शुक्र पहले से मौजूद हैं। ऐसे में इन दोनों की युति से शुक्रादित्य राजयोग बनेगा।

आपको बता दें कि मेष राशि सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है, ऐसे में सूर्य की शक्ति और प्रभाव काफी बढ़ जाता है। वहीं शुक्र भी भौतिक सुख-सुविधाओं, धन और वैभव का कारक ग्रह हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों का एक साथ आना जीवन में सफलता और आकर्षण को बढ़ाता है।

शुक्रादित्य राजयोग का ज्योतिषीय महत्व

यह राजयोग व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला माना जाता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को धन लाभ, नए अवसर, करियर में उन्नति और सामाजिक मान-सम्मान मिलता है। साथ ही यह योग व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है और कला, सौंदर्य व रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता दिलाने में मदद करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में यह योग मजबूत स्थिति में बनता है, उन्हें जीवन में विलासिता और सुख-सुविधाओं की कमी नहीं रहती।

सूर्य देव का ज्योतिष में महत्व

वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को आत्मा, ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व का कारक ग्रह माना जाता है। आपको बता दें कि कुंडली में सूर्य की मजबूत स्थिति व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में सफलता, उच्च पद, मान-सम्मान और प्रसिद्धि दिलाती है। वहीं सूर्य देव पिता, अधिकार और प्रशासनिक शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि सूर्य शुभ स्थिति में हों तो व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व गुण मजबूत होते हैं।

शुक्र देव का ज्योतिष में महत्व

ज्योतिष शास्त्र में शुक्र देव को प्रेम, धन, वैभव, कला, लग्जरी, दांपत्य जीवन, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। वहीं जन्मकुंडली में मजबूत शुक्र व्यक्ति को ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, अच्छे रिश्ते, आकर्षण और विलासिता प्रदान करता है। साथ ही शुक्र का संबंध विवाह, रोमांस, फैशन, संगीत और लैविश लाइफ से भी माना जाता है। ऐसे में यदि शुक्र शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति जीवन में सुख-सुविधाओं का भरपूर आनंद उठाता है।

इन राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

मेष राशि (Aries Zodiac)

आप लोगों के लिए शुक्रादित्य राजयोग अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह योग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इस दौरान आपको करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं और आय के नए स्रोत खुलने के संकेत हैं।

साथ ही इस अवधि में आत्मविश्वास में वृद्धि देखने हो सकती है और निवेश से लाभ होने के योग हैं। लेकिन निवेश करते समय सावधानी बरतें। किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। वहीं इस दौरान आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको किसी पद की मिलने की संभवना है।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

शुक्रादित्य राजयोग सिंह राशि के जातकों को सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली से भाग्य स्थान पर बनेगा। इसलिए इस समय आपको कार्यों में किस्मत का साथ मिल सकता है। साथ ही इस दौरान नौकरी और व्यवसाय में तरक्की के योग बनेंगे।

वहीं विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है। वहीं इस समय आप देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। साथ ही जो छात्रों किसी इस समय किसी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। लेकिन मेहनत में कमी नहीं छोड़े। साथ ही मन लगाकर पढ़ाई करें।

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए यह शुक्रादित्य राजयोग करियर और कारोबार के लिहाज से शुभ साबित हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली से कर्म भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको काम- कारोबार में तरक्की मिल सकती है।

साथ ही रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और साझेदारी में लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है। लेकिन इस समय लोगों के संपर्क में रहें। वहीं राजनीति, फैशन, सिनेमा और प्रशासनिक सेवाएं से जुड़े हुए हैं उनको यह समय अच्छा साबित हो सकता है।

हांलाकि किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।