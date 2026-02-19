Shukraditya Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह समय- समय पर गोचर करके शुभ और राजयोग का निर्माण करते हैं, जिसका व्यापक प्रभाव मानव जीवन और देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि मार्च में सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। फ्यूचर पंचांग अनुसार 2 मार्च को शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे, तो वहीं 15 मार्च को सूर्य देव मीन राशि में संचऱण करेंगे। ऐसे में सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग बनेगा। इस राजयोग का वैसे तो प्रभाव 12 राशियों के जातकों पर पड़ेगा। लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं जिनके करियर और कारोबार पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। तरक्की के संकेत मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं…

22 फरवरी से मकर, मिथुन और मीन राशि वालों के जीवन में आ सकता है सकारात्मक बदलाव, न्यायाधीश शनि उत्तराभाद्रपद के द्वितीय पद में करेंगे प्रवेश

मीन राशि (Pisces Zodiac)

आप लोगों के लिए शुक्रादित्य राजयोग सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय शुक्र ग्रह की कृपा से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आप कोई लग्जरी आयटम खरीद सकते हैं। साथ ही सूर्य ग्रह की कृपा से आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। वहीं शादीशुदा लोगों के लिए यह समय अच्छा रह सकता है। जीवनसाथी के तालमेल अच्छा रह सकता है। वहीं जो कुंवारे लोग हैं, उनको शादी के ऑफर आ सकते हैं। वहीं इस समय थोड़ा गुस्से पर काबू करें, क्योंकि गुस्सा आपके अंदर तनाव पैदा कर सकता है।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

शुक्रादित्य राजयोग धनु राशि के जातकों को अनुकूल साबित हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली से चतुर्थ स्थान पर बनेगा। इसलिए इस समय आपको वाहन और प्रापर्टी मिलने के संकेत हैं। साथ ही इस दौरान आपको माता और ससुरालीजनों के साथ संबंध अच्छे रह सकते हैं। वहीं जो लोग मेडिकल, प्रापर्टी, रियल स्टेट और जमीन- जायदाद से जुड़ा कार्य करते हैं, उनको इस समय अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं इस समय आपको मानसिक शांति मिल सकती है।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

आप लोगों के लिए शुक्रादित्य राजयोग शुभ सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से कर्म भाव पर बनेगा। इसलिए इस समय नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर कोई नया प्रोजक्ट मिल सकता है। साथ ही जूनियर और सीनयर का साथ मिल सकता है। वहीं जो व्यापारी वर्ग है, उनको किसी योजना में सफलता मिलने के संकेत हैं। लेकिन व्यापार में निवेश सोच समझकर करें। साथ ही नौकरीपेशा लोग भी कार्यस्थल पर लापरवाही से बचें, क्योंकि आपकी लापरवाही आपकी इमेज को थोड़ा खराब कर सकती है। इसलिए अपने कार्य को समय पर पूजा करे। वहीं इस दौरान आपको पिता का सहायोग प्राप्त हो सकता है।

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।