Shukraditya Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार आने वाली 15 मार्च की तारीख ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास होने वाली है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही सुख-समृद्धि के कारक शुक्र देव स्थित होंगे।

आपको बता दें कि सूर्य और शुक्र की इस युति से ‘शुक्रादित्य राजयोग’ बनने जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार यह राजयोग 3 विशेष राशियों के लिए आर्थिक तरक्की और मान-सम्मान के नए द्वार खोलने वाला साबित हो सकतदा है। आइए जानते हैं ये राशियां कौन सी हैं…

30 साल बाद शनि और शुक्र बनाएंगे खास योग, ज्योतिषीय गणना के अनुसार इन राशियों के लिए करियर और कारोबार में तरक्की के योग

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह राजयोग आय के नए स्रोत खोल सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनेगा। इसलिए इस दौरान लंबे समय से अटके हुए धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वहीं नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है।

व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। निवेश से लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है। आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशहाल रह सकता है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में उन्नति का संकेत दे रहा है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से कर्म भाव पर यह राजयोग बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

व्यवसाय में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। साझेदारी में किया गया काम लाभकारी सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी और बचत करने में सफलता मिल सकती है। साथ ही इस समय आपके पिता के साथ संबंध अच्छे रहने के संकेत हैं।

तुला राशि

तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, ऐसे में यह राजयोग आपके लिए और भी प्रभावशाली साबित हो सकता है। वहीं यह राजयोग आपकी राशि से सप्तम स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको पार्टरनशिप के का में लाभ हो सकता है। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। साथ ही कारोबारियों का व्यापार में मुनाफा बढ़ सकता है।

नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक योजनाएं सफल होंगी और पारिवारिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। निवेश के लिए समय अनुकूल माना जा रहा है। लेकिन किसी की सलाह जरूर ले लें।

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।