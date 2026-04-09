Shuka Varun Ardh Kendra Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को पावरफुल ग्रहों में से एक माना जाता है। शुक्र दैत्यों के गुरु होने के सा-साथ विवाह, धन-वैभव, भोग-विलास, ऐश्वर्य, प्रेम आदि का कारक मान जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। इस समय शुक्र की स्थिति की बात करें, तो मेष राशि में विराजमान है। वहीं 14 अप्रैल को एक ओर जहां सूर्य के साथ युति करके शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, तो दूसरी ओर वरुण ग्रह के साथ संयोग करके अर्धकेंद्र राजयोग का निर्माण करेंगे। इस समय वरुण मीन राशि में विराजमान है। शुक्र और वरुण के संयोग से बना अर्धकेंद्र योग 12 राशियों के जीवन में सकारात्मक असर डाल सकता है। लेकिन इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। इन राशियों को हर क्षेत्र में सफलता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति पा सकते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन लकी राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 14 अप्रैल को सुबह 07:14 शुक्र-वरुण एक-दूसरे से 45 डिग्री कोणीय स्थिति में होंगे, जिससे अर्धकेंद्र योग का निर्माण होगा।

मेष राशि पर अर्धकेंद्र का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र-वरुण का अर्धकेंद्र योग कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में शुक्र और बारहवें भाव में वरुण विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में भी निखार आ सकता है। ऐसे में बिजनेस और नौकरी में काफी लाभ मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान की बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत की सराहना की जा सकती है। इसके साथ ही आपके काम को उच्च अधिकारी देखकर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। व्यापार में भी लाभ के योग नजर आ रहे हैं। आपके द्वारा बनाई गई रणनीति में काम करके सफलता हासिल कर सकते हैं। इस अवधि में स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है।

वृषभ राशि पर अर्धकेंद्र का असर (Taurus Zodiac)

इस राशि के लग्न भाव के स्वामी होकर शुक्र द्वादश भाव और वरुण ग्यारहवें भाव में रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातक बेकार के खर्चों से निजात पा सकते हैं। कुछ यात्राएं कर सकते हैं। लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। इसके अलावा मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। लंबे समय से चली आ रही पैसों की तंगी समाप्त होगी और कर्ज से छुटकारा पाने में सफल हो सकते हैं। व्यापार में एकाग्रता के साथ काम करेंगे, तो सफलता हासिल हो सकती है। अध्यात्म की ओर झुकाव हो सकता है। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

हालांकि इस अवधि में किसी भी प्रकार का आलस्य करने से बचें। इससे आपको धन हानि से लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

कुंभ राशि पर अर्धकेंद्र का असर (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र महाराज और वरुण ग्रह के संयोग से बना अर्धकेंद्र योग कई मायनों में अनुकूल हो सकता है। इस राशि के नौवें भाव के स्वामी होकर शुक्र तीसरे और वरुण दूसरे भाव में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को हर कदम में किस्मत का साथ मिल सकता है।

करियर के क्षेत्र में अपार सफलता के योग बन रहे हैं। आपको कई नए बेहतरीन अवसर भी मिल सकते हैं। ऐसे में नया रोल या जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार के क्षेत्र में भी आप अधिक मुनाफा कमा पाने में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा इस अवधि में नया व्यापार शुरू करना लाभकारी हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

दांपत्य जीवन की बात करें, तो इस अवधि में आपके जीवनसाथी के साथ अच्छे तालमेल हो सकते हैं। आप अपने रिश्ते का आनंद ले पाने में सफल हो सकते हैं।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।



