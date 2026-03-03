Dhan Yog 2026: दैत्यों के गुरु शुक्र 1 मार्च को गुरु की राशि मीन में प्रवेश कर गए हैं। जहां पर वह शनि के साथ युति कर रहे हैं, जिससे धन योग का निर्माण हो रहा है। दो मित्र ग्रहों का ऐसा संयोग 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य असर डालेगा। बता दें कि धन योग करीब 30 साल बाद बन रहा है। वैसे तो शनि और शुक्र की युति समय-समय पर होती रहती है। लेकिन मीन राशि में करीब 30 वर्ष के बाद बन रही है, जो काफी खास है। दरअसल, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करके धन राजयोग का निर्माण हो रहा है। उच्च राशि में शुक्र के होने से सुख-समृद्धि, धन-वैभव, भोग-विलास में तेजी से वृद्धि हो सकती है। अब न्याय के देवता शनि के साथ शुक्र के आने से धन, वैभव और समृद्धि का विशेष योग बनता है। धन योग बनने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन 5 राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन लकी राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, दैत्यों के गुरु शुक्र 1 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। जहां पर वह 26 मार्च तक रहने वाले हैं। ऐसे में करीब 26 दिनों तक धन राजयोग बना रहेगा।

मेष राशि (Aries Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए धन योग अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि धन और कर्म भाव के स्वामी उच्च स्थिति में युति कर रहे हैं। ऐसे में नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता के साथ-साथ धन लाभ हो सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

इस राशि के स्वामी स्वयं शुक्र है। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। मिथुन राशि के लिए केंद्र और पंचम भाव से संबंधित शुभ प्रभाव बन रहे हैं। ऐसे में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। आपके अंदर रचनात्मक में बढ़ोतरी हो सकती है। इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। दोस्तों और करीबियों के साथ अच्छे संबंध बन सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। पेशेवर जीवन में आप अच्छी वृद्धि कर सकते हैं। आपके काम की सराहना वरिष्ठ अधिकारी कर सकते हैं। भाई-बहन के साथ अच्छा समय बीतेगा। हालांकि सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें।

तुला राशि (Libra Zodiac)

इस राशि के स्वामी स्वयं शुक्र है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए धन योग अत्यंत श्रेष्ठ माना जा रहा है। इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। आर्थिक सुधार का संकेत नजर आ रहे हैं। धन-वैभव में भी बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि अच्छी जा सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।