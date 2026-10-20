Shukra Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है, तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत रखने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। साथ ही, परिवार में खुशहाली बनी रहती है और वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर करने में सहायता मिलती है। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में शिव पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। यहांं हम बात करने जा रहे हैं अक्टूबर को आखिरी प्रदोष व्रत के बारे में, जो शुक्र प्रदोष व्रत है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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शुक्र प्रदोष व्रत तिथि 2026

फ्यूचर पंचांग के अनुसार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 23 अक्तूबर को दोपहर 2 बजकर 34 मिनट पर शुरू होगी और 24 अक्तूबर को दोपहर 1 बजकर 35 मिनट पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। इस बार त्रयोदशी तिथि के दौरान प्रदोष काल 23 अक्तूबर को मिल रहा है, इसलिए इसी दिन व्रत रखा जाएगा।

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शुक्र प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त

प्रदोष काल मुहूर्त: शाम 05:44 बजे – रात 08:16 बजे तक रहेगा। इस बीच में आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहीं इस दिन ध्रुव योग भी बन रहा है।

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शुक्र प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व

ज्योतिष अनुसार, शुक्र प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों के जीवन में सुख- समृद्धि का आगमन होता है। वहीं शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से भी जुड़ा माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता, पारिवारिक सुख और आर्थिक खुशहाली की कामना की जाती है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक व्रत रखने और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

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