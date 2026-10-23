Shukra Pradosh Vrat Katha: हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाता है। आज, 23 अक्टूबर 2026 को शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आज के दिन शिव जी की पूजा करने के साथ-साथ व्रत रखने का विधान है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा-पाठ करने के साथ-साथ इस व्रत कथा का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत कथा का पाठ करने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और सुख-समृद्धि, धन-संपदा का आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही आपका व्रत भी पूर्ण हो जाता है। जानिए शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा..

शुक्र प्रदोष व्रत आज

द्रिक पंचांग के अनुसार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 23 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 34 मिनट पर शुरू होगी और 24 अक्टूबर को दोपहर 1 बजकर 35 मिनट पर समाप्त होगी। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है। इसलिए 23 अक्टूबर को ही शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा।

शुक्र प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त

प्रदोष काल मुहूर्त: शाम 05:44 बजे – रात 08:16 बजे तक रहेगा।

शुक्र प्रदोष व्रत कथा

सूत जी बोले: प्राचीन काल की बात है, एक नगर में तीन मित्र रहते थे, तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा धनिक (सेठ) पुत्र था। राजकुमार, ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, लेकिन गौना शेष था।

एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा- ‘नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है’। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को घर लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता-पिता से निश्चय बताया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में बहू-बेटियों को उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं होता है। अत: शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। माता-पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी

ससुराल से विदा हो पति-पत्नी नगर से बाहर निकले ही थी कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफी चोटें आईं फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाकर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू उनका धन-धान्य लूट ले गए। दोनों रोते-पीटते घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने देखने के बाद घोषणा कि धनिक पुत्र तीन दिन में मर जाएगा।

जब ब्राह्मण पुत्र को यह समाचार मिला तो वह तुरंत मिला। उसके माता-पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा- इसे पत्नी सहित ससुराल वापस भेज दें। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं क्योंकि उनका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात जंच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापिस लौटा दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक पुत्र की तबीयत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। इसके बाद उन्होंने शेष जीवन सुख और आनंदपूर्वक व्यतीत किया। अंत में वह पति-पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को गए।

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