Dhanshakti Yog 2026: ग्रहों से सेनापति मंगल को नवग्रह में काफी पावरफुल ग्रहों में से एक माना जाता है, जो एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल को साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास, भूमि, भाई और अग्नि तत्व का कारक माना जाता है। ऐसे में मंगल की स्थिति में बदलाव का असर इन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, 23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर गए है। जहां पर पहले से मौजूद शुक्र के साथ संयोग करके धनशक्ति राजयोग का निर्माण किया है। इस राजयोग का निर्माण करने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन लकी राशियों के बारे में…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 23 फरवरी को मंगल के कुंभ राशि में आने से वह शुक्र के अलावा राहु, बुध और सूर्य से भी युति कर रहे हैं। इसमें से शुक्र के साथ संयोग करके बना धनशक्ति योग काफी शक्तिशाली माना जाता है। इस योग के बनने से नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता के साथ-साथ निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। ये योग 2 मार्च तक बनेगा। इसके बाद शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए धनशक्ति योग काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के करियर में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों की बात करें, तो प्रमोशन के साथ नई नौकरी के योग बन रहे हैं। बिजनेस में भी तेजी से विस्तार हो सकता है। इस अवधि में नए निवेश करना लाभकारी हो सकता है। अगर आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है, तो उसमें सफलता हासिल हो सकती है।

मकर राशि (Makar Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए धनशक्ति राजयोग काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में अपार सफलता हासिल हो सकती है। अटका हुआ धन की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति मिलने के भी अवसर बन रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। इस राशि के जातकों का वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा साथ मिल सकता है। लेकिन वित्तीय संबंधित कोई भी निर्णय सोच समझकर लें, क्योंकि धन हानि के योग बन रहे हैं।

कुंभ राशि (Kumbha Zodiac)

कुंभ राशि के लग्न भाव में धनशक्ति योग का निर्माण हो रहा है। इस राशि के जातकों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत बन सकता है। पार्टनरशिप में किए जा रहे बिजनेस में खूब लाभ मिल सकता है। विदेशी माध्यमों से आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इस अवधि में आपको काफी लाभ मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।