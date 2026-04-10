Tri Ekadash Yog 2026: देवताओं के गुरु बृहस्पति नवग्रह में से काफी महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। गुरु को ज्ञान, भाग्य, संतान, समृद्धि, धर्म, शिक्षा, धन, और विवाह आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में गुरु की स्थिति में बदलाव का असर राशियों के साथ देश-दुनिया में देखने को मिलता है। इस समय वह अतिचारी गति से आगे बढ़ रही है। ऐसे में वह एक साल नहीं बल्कि इस वर्ष में 2-3 बार राशि परिवर्तन कर लेंगे। अभी गुरु की स्थिति की बात करे, तो मिथुन राशि में मार्गी अवस्था में विराजमान है। वह इस राशि में रहकर मेष राशि में विराजमान शुक्र के साथ कोणीय संयोग बनाकर त्रिएकादश योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण होने से 12 राशियों पर असर देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 13 अप्रैल को 01:48 पी एम शुक्र-गुरु एक-दूसरे से 60 डिग्री पर होंगे, जिससे त्रिएकादश योग का निर्माण होगा। ये योग तब बनता है जब दो शुभ या प्रभावशाली ग्रह एक-दूसरे से 60 डिग्री पर स्थित होते हैं। इसे लाभ दृष्टि भी कहा गया है। इस योग के बनने से दोनों ग्रहों का सकारात्मक असर सभी राशियों पर देखने को मिलता है।

वृषभ राशि पर त्रिएकादश योग का असर ( Vrishabha Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र-गुरु का त्रिएकादश योग अत्यंत लाभकारी हो सकता है। इस राशि के दूसरे भाव में गुरु और द्वादश भाव में शुक्र विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकताहै। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी साबित बो सकती है। इस अवधि में आपके काम की सराहना होने के साथ-साथ कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपके काम की सराहना वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी ये अवधि काफी अधिक जाने वाली है। आपके द्वारा बनाई गई रणीनिति के माध्यम से काफी अधिक मुनाफा हो सकता है। किसी को दिए हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। प्रेम और दांपत्य जीवन में मिठास आएगी। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूा हो सकता है।

सिंह राशि पर त्रिएकादश योग का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्र का लाभ दृष्टि काफी लाभकारी हो सकती है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में गुरु मार्गी है और नवम भाव में शुक्र विराजमान होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। ऐसी स्थिति में इस राशि के लोगों को अचानक धन लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। साथ ही अप्रत्याशित स्रोतों से भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिल सकती है।

इस राशि के जातक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। करियर में जो बाधाएं आ रही थीं, वे धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी, जिससे सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। आपके प्रयासों की सराहना भी हो सकती है।

व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ के संकेत हैं। ट्रेडिंग या सट्टेबाजी से अच्छा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार का निवेश या खर्च करने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें। आर्थिक स्थिति मजबूत रह सकती है और भविष्य के लिए बचत करने में भी सफलता मिलेगी। साथ ही, स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिल सकता है।

धनु राशि पर त्रिएकादश योग का असर (Dhanu Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए गुरु सप्तम भाव में मार्गी और शुक्र पंचम भाव में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए त्रिएकादश योग कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। इस राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं और तनाव धीरे-धीरे समाप्त हो सकते हैं, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। वहीं, अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना है।

गुरु की सातवीं दृष्टि लग्न पर पड़ने से नौकरी के क्षेत्र में भी लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आय में वृद्धि के साथ-साथ पदोन्नति के योग बन सकते हैं। इसके अलावा, व्यापार से जुड़े लोगों को भी इस अवधि में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।