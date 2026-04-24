Shukra In Vrishabha,Vipreet Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दैत्यों के गुरु शुक्र 19 अप्रैल को अपनी स्वराशि वृषभ राशि में प्रवेश कर गए थे और इस राशि में 14 मई तक रहेंगे। शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख-सुविधा, प्रेम और दांपत्य जीवन आदि का कारक माना जाता हैं। ऐसे में शुक्र की वृषभ राशि में जाने से 12 राशियों पर पूर्ण फल देखने को मिलने वाला है। ये शुक्र की बेहद शक्तिशाली स्थिति मानी जाती है। शुक्र के स्वराशि वृषभ में जाने से मालव्य के अलावा विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ इच्छा पूर्ति, आय में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। ये गोटर भले ही सीमित समय के लिए है, लेकिन परिणाम लंबे समय तक देखने को मिलने वाले हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शुक्र के विपरीत राजयोग बनाने से किन राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है…
ज्योतिष के अनुसार, जब शुक्र केंद्र भावों (1, 4, 7, 10) में आते हैं, तो मालव्य राजयोग बनता है। वहीं जब शुक्र 6, 8 और 12 भावों में होने पर विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। ऐसे में शुक्र वृषभ राशि में आकर धनु, तुला और मिथुन राशि में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जानिए इन राशियों को पर क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है।
अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है, तो उसे मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और माता लक्ष्मी की आरती करें। इसके अलावा “ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः” या “ॐ शुं शुक्राय नमः” मंत्र का नियमित जाप करें। सफेद वस्त्र धारण करने के साथ स्फटिक की माला से जाप करें।
धनु राशि पर विपरीत राजयोग का प्रभाव (Sagittrius Zodiac)
धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर छठे भाव में हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के नौकरी, व्यापार से लेकर आय में सकारात्मक असर देखने को मिलने वाला है। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। ऐसे में विदेश से धन लाभ, नौकरी या प्रोफेशन में वृद्धि और नए अवसर मिलने के संकेत मिलते हैं। छठे भाव में अपने ही स्वामी का होना विपरीत राजयोग बनाता है, जो कठिन परिस्थितियों को अवसर में बदलने की क्षमता देता है।
शुक्र के कारण आपकी आय में अच्छी वृद्धि देखने को मिलने वाली है। आपका शत्रु पक्ष भी कमजोर पड़ सकता है। कानूनी मामलों में आपको सफलता हासिल हो सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले या इस क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे लोगों के लिए भी यह समय सकारात्मक है।
आपके सामाजिक संबंध मजबूत होंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा और समाज में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। बड़े भाई या सामाजिक कार्यों से जुड़े अवसर भी मिल सकते हैं। अध्यात्म की ओर आपका काफी झुकाव होगा। ऐसे साधना या कला से जुड़े कार्यों में मन लगेगा और सकारात्मक अनुभव मिल सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें।
तुला राशि पर विपरीत राजयोग का प्रभाव (Livra Zodiac)
इस राशि में शुक्र अष्टम भाव में विराजमान है। इस भाव में विपरीत राजयोग भी बन रहा है। इस स्थिति में शुक्र अष्टम भाव का स्वामी होकर वहीं स्थित है और धन भाव को देख रहा है। ऐसे में आर्थिक स्थिति में असर देखने को मिल सकता है। अचानक धन लाभ के मजबूत संकेत दिख रहे हैं। इसके अलावा रुका हुआ पैसा, अटका हुआ सरकारी धन या डूबा हुआ निवेश वापस मिल सकता है। कला, इंश्योरेंस, मार्केटिंग या रिस्क से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वालों को अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। अगर आपने किसी पैसे की उम्मीद छोड़ दी थी, तो वह भी इस समय वापस मिल सकता है। व्यवसाय करने वालों के लिए भी बाजार में फंसा हुआ पैसा निकलने की संभावना है।
शुक्र की दृष्टि धन भाव पर होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। आय में वृद्धि के साथ-साथ परिवार में सामंजस्य भी बढ़ेगा। यदि परिवार में कोई मतभेद या दूरी रही है, तो वह कम होगी और रिश्तों में प्रेम व सहयोग बढ़ेगा। घर में कोई शुभ या धार्मिक कार्य, जैसे विवाह या संतान से जुड़ा आयोजन भी हो सकता है।
इस दौरान आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। आपकी वाणी में मधुरता और व्यवहार में आकर्षण बढ़ेगा, जिससे आप अपने कार्यों में सफलता हासिल कर पाएंगे।
मिथुन राशि पर विपरीत राजयोग का प्रभाव (Gemini Zodiac)
मिथुन राशि की गोचर कुंडली के 12वें भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। सुख-सुविधाओं की बढ़ोतरी के साथ-साथ लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। आपके जीवन में कंफर्ट बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर, आर्थिक रूप से यह खर्च बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, इसलिए बजट और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।
इस दौरान यात्रा, विलासिता, रिश्तों और उपहारों पर अधिक धन खर्च हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्य जैसे वीजा, यात्रा, आयात-निर्यात आदि मामलों में सक्रियता और प्रगति देखने को मिलेगी। इससे आपको काफी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं।
ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।