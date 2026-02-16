Malavya Rajyog 2026: ज्योतिष में शुक्र को दैत्यों का गुरु के अलावा धन-वैभव, विवाह और भौतिक सुख-सुविधाओं का प्रमुख दाता माना जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी होने से धन के देवता कुबेर की विशेष कृपा बनी रह सकती है। शुक्र करीब 26 दिनों में राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में देखने को मिलता है। मार्च माह के आरंभ में होली से पहले शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के अपनी उच्च राशि मीन में आने से कुछ राशि के जातकों को सुख-समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इस राशि में पहले से ही शनि भी विराजमान है। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति भी होगी। जब शुक्र सशक्त स्थिति में योग बनाते हैं तो उसे मालव्य योग भी कहा जाता है।

इस योग को भौतिक सुख-सुविधाएं, धन और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले से जोड़कर देखा जाता है। बता दें कि शुक्र 2 मार्च को सुबह 1:01 बजे मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 26 मार्च तक इसी राशि में रहने वाले हैं। ऐसे में शुक्र के मालव्य राजयोग का निर्माण करने से मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इसे पंच महापुरुष राजयोगों में से एक माना जाता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शुक्र के मालव्य राजयोग बनाने से किन राशि के जातकों के जीवन में पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव…

मेष राशि (Aries Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का मालव्य राजयोग बनाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही लग्जरी लाइफस्टाइल में आप अच्छा खासा पैसा व्यय कर सकते हैं। जो जातक अभी तक सिंगल है, तो उन्हें भी अच्छा पार्टनर मिल सकता है। विवाह में बंधन के भी योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। धन से संबंधित समस्याएं दूर हो सकती है। इसके साथ ही लंबी दूरी की कई यात्राएं कर सकते हैं।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए भी शुक्र का मीन राशि में मालव्य राजयोग का निर्माण करना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के अष्टम भाव में शुक्र विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। आपके द्वारा लंबे समय में किसी काम में की जा रही मेहनत का फल अब आपको मिल सकता है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के पंचम भाव में शुक्र विराजमान रहेंगे। इस भाव में मालव्य राजयोग बनने से इस राशि के जातकों को संतान, शिक्षा और आर्थिक लाभ के संकेत मिल सकते हैं। संतान की ओर से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। उनके उन्नति के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी लाभ मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।