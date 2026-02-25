Lakshmi Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को नवग्रह में काफी महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। दैत्यों का गुरु शुक्र को धन, वैभव, विवाह, प्रेम, भोग विलास और भौतिक सुख-सुविधाओं के प्रमुख कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में देखने को मिलता है। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत और शुभ है, तो देवता कुबेर की विशेष कृपा बनी रहने की मान्यता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, शुक्र लगभग हर 26 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इस समय कुंभ राशि में शुक्र विराजमान है। लेकिन होली से पहले यानी 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि मानी जाती है। ऐसे में इस राशि में आने से शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसे लक्ष्मी राजयोग भी कहा जाता है। इस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होने से कुछ राशियों के जातकों को सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शुक्र के लक्ष्मी योग बनने से किन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है..

द्रिक पंचांग के अनुसार, दैत्यों के गुरु शुक्र 2 मार्च को सुबह 1:01 बजे मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 26 मार्च तक इसी राशि में रहने वाले हैं। अपनी उच्च राशि में शुक्र के आने से 12 राशियों में से इन तीन राशि के जातकों को सुख-समृद्धि, धन लाभ से लेकर रुके काम फिर से आरंभ हो सकते हैं। इसके साथ ही वैवाहिक और परिवारिक संबंध अच्छे हो सकते हैं।

कैसे बनता है लक्ष्मी योग?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार,जब धन के दाता शुक्र अपनी उच्च राशि मीन या फिर स्वराशि वृषभ या तुला में स्थित हो। इसके अलावा केंद्र भाव (1, 4, 7, या 10वें घर) में हो, को लक्ष्मी योग या मालव्य राजयोग का निर्माण होता है। इसे पांच महापुरुष राजयोगों में एक माना जाता है।

लक्ष्मी योग इन राशियों के लिए होगा लाभकारी

मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी योग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के ऊपर मां लक्ष्मी की असीम कृपा हो सकती है। ऐसे में आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। इस राशि के जातकों के करियर में तेजी से उन्नति हो सकती है। नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी होने के कारण कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं। विदेश में पढाई की इच्छा रखने वाले जातकों को लाभ मिल सकता है। इस अवधि में निवेश करना लाभकारी हो सकता है।

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा मिल सकता है। संपत्ति में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। अध्यात्म की ओर आपका अधिक झुकाव हो सकता है। ऐसे में धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना भी बन रही है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।