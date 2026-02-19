Malavya Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक माना जाता है। शुक्र दैत्यों का गुरु होने के साथ-साथ धन, वैभव, विवाह और भौतिक सुख-सुविधाओं के प्रमुख कारक भी माने जाते हैं। ऐसे में जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में जरूर देखने को मिलता है। शास्त्रों के अनुसार, शुक्र लगभग 26 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया पर भी पड़ता है। बता दें कि मार्च माह की शुरुआत में यानी होली से पहले, शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए यहां उनका गोचर कुछ राशियों के लिए सुख-समृद्धि और धन लाभ के योग बन सकता है।

शुक्र मीन राशि में प्रवेश करते ही मीन राशि के साथ संयोग करेंगे। दोनों परस्पर मित्र होने के कारण शुक्र-शनि का संयोग कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। इसके अलावा शुक्र के उच्च राशि में आने से मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में जीवन में सुख-सुविधाओं, रचनात्मकता, करियर में स्थिरता और भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए पंडित केपी शुक्ल से जानते हैं शुक्र के मालव्य राजयोग का निर्माण करने से किन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, वैभव के दाता शुक्र 2 मार्च को सुबह 1:01 बजे मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 26 मार्च तक इसी राशि में रहने वाले हैं। ऐसे में शुक्र और शनि का संयोग के साथ मालव्य राजयोग बन रहा है, जिससे कुछ राशियों को दोगुना लाभ मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में पंच महापुरुष योगों में से एक को मालव्य राजयोग माना जाता है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन या फिर स्वराशि वृषभ, तुला में होकर कुंडली के केंद्र भाव (1, 4, 7, 10) में स्थित हो, तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग के निर्माण होने से जातक को सुख-संपदा, विलासी, सुखी, आकर्षक के साथ कला प्रेमी बना देता है। ऐसे में शुक्र के मालव्य राजयोग का निर्माण करने से कर्क, धनु और वृषभ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने वाला है।

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव के स्वामी होकर ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों का कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। आपको हर क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। आपके द्वारा किसी काम में की जा रही मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के अवसर मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। कई नए नेटवर्क से जुड़ सकते हैं, जिससे आपके करियर ऊंचाइयां छू सकते हैं। प्रगति के कई मार्ग खुल सकते हैं।

दोस्तों और करीबियों का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते है। कानूनी मामलों में आपको सफलता हासिल हो सकती है। मां या फिर मामा की तरफ से आर्थिक सहायता मिल सकती है। मालव्य राजयोग बनने से आपको खुशियां ही खुशियां मिल सकती है।

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए भी दैत्यों के गुरु शुक्र का मालव्य राजयोग बनाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के ग्यारहवें और चौथे भाव के स्वामी होकर नौवें भाव में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। लंबे समय से जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी खुशी बनी रह सकती है। स्त्रियों के लिए भी ये समय अच्छा जाने वाला है। अध्यात्म की ओर भी आपको अधिक झुकाव हो सकता है। ऐसे में धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। मानसिक शांति मिल सकती है। नया घर, वाहन आदि खरीदने के सपना सच होने के संकेत बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है।

धनु राशि (Sagittrius Zodiac)

इस राशि की गोचर कुंडली के ग्यारहवें और छठे भाव के स्वामी होकर शुक्र चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों को वाहन या फिर कोई अन्य बड़ी चीज खरीदने का मौका मिल सकता है। इस राशि के जातकों का परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। परिवारिक जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती है। आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइन, सेल्स या कार की खरीद-बिक्री रियल एस्टेट से जुड़े जातकों को लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। परिवारिक जीवन में भी खुशियां बनी रह सकती है। आपको अपने परिवार के सदस्यों का हर कदम में साथ मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।