Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सौंदर्य, धन-वैभव, विवाह के प्रधान कारक शुक्र एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के जीवन में देखने को मिलता है। इस समय शुक्र मेष राशि में विराजमान है। वहीं शुक्र 19 अप्रैल को अपनी ही राशि वृषभ में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र के इस गोचर से मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में सुख-शांति की बढ़ोतरी हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शुक्र के वृषभ राशि में जाने से किन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, शुक्र 19 अप्रैल को 03:51 पी एम बजे वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 मई तक इसी राशि में रहेंगे। शुक्र के स्वराशि में आने से पंचमहापुरुषों में से एक मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है।

शुक्र ग्रह क्यों है इतना शक्तिशाली?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को भोग-विलास धन-वैभव, विलासिता, सुंदरता, भौतिक सुख का कारक माना जाता है। ऐसे में कुंडली में शुक्र की स्थिति के हिसाब से आपको फलों की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है, तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। शुक्र की स्थिति मजबूत होने पर आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। रिश्तों में मधुरता आती है। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व में निखार आ जाता है। शुक्र के कारण लग्जरी लाइफ जी सकते हैं।

शुक्र के वृषभ राशि पर जाने से प्रभाव

मेष राशि (Aries Zodiac)

इस राशि में शुक्र दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती है। पार्टनर से आपकी अपेक्षाएं बढ़ सकती है। लेकिन संवाद मधुर रहेंगे, जिससे आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इसके साथ ही परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। ऐसे में खर्च थोड़ा अधिक हो सकता है।

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

इस राशि के लग्न भाव में ही शुक्र का गोचर हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। धन और सुख-समृद्धि में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।हालांकि आलस्य से बचकर रहें।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

इस राशि में शुक्र बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों की लव लाइफ और वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है। लग्जरी लाइफ के चलते आपका अधिक खर्च हो सकता है। कला के क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिल सकता है। संवाद की कमी के कारण नौकरी या फिर बिजनेस में लोगों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है। इसलिए वास्तविकता पर ध्यान देने की जरूरत है।

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में शुक्र का गोचर होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। लंबे समय से रुका काम पूरा हो सकता है। सिंगल जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकता है। उनके जीवन में कोई नया व्यक्ति या महिला आ सकती है। मानसिक तनाव कम हो सकती है। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। नेटवर्किंग के माध्यम से आपको धन लाभ हो सकता है।

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ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।