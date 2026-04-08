Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रभावशाली ग्रहों में से एक माना जाता है, जो एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र को विवाह, भोग-विलास, धन-वैभव आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में देखने को मिलता है। बता दें कि इस समय शुक्र मेष राशि में विराजमान है। लेकिन अप्रैल माह की 19 तारीख को शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के वृषभ राशि में आने से 12 राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें शुक्र के वृषभ राशि में आने से 12 राशि के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं…

द्रिक पंचांग के अनुसार, शुक्र 19 अप्रैल को 03:51 पी एम बजे वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 मई तक इसी राशि में रहेंगे। शुक्र के अपनी ही राशि में आने से वह मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है, तो शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। इसके अलावा शुक्रवार के दिन स्नान करने के साथ सफेद वस्त्र धारण करें और 108 बार ‘ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः’ मंत्र का जाप करें।

मेष राशि पर शुक्र के गोचर का असर

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का वृषभ राशि में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के दूसरे भाव में शुक्र गोचर करेंगे। शुक्र के धन भाव में होने के कारण इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही अचल संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

वृषभ राशि पर शुक्र के गोचर का असर

वृषभ राशि के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्र लग्न में गोचर करेंगे। ऐसे में आत्मविश्वास, आकर्षण और निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके रिश्ते में गहराई आ सकती है। करियर में धीरे-धीरे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। नौकरीपेशा जातक अपनी एक अलग पहचान बना पाने में सफल होंगे।

मिथुन राशि पर शुक्र के गोचर का असर

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का वृषभ राशि में जाना कई मायनों में खास हो सकता है। यह गोचर आंतरिक बदलाव और भावनात्मक संतुलन का समय है, जहां बाहरी दिखावे से ज्यादा मानसिक शांति महत्वपूर्ण होती है।

कर्क राशि पर शुक्र के गोचर का असर

कर्क राशि के लिए यह लाभ और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने वाला समय है, जिसमें सही लोगों से जुड़कर प्रगति संभव होती है।

सिंह राशि पर शुक्र के गोचर का असर

शुक्र का वृषभ राशि में जाना इस राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के ग्यारहवें भाव में शुक्र गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी में काफी लाभ मिल सकता है। यह गोचर करियर और प्रतिष्ठा को मजबूत करता है, जहां मेहनत की सराहना होती है, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी होता है।

कन्या राशि पर शुक्र के गोचर का असर

कन्या राशि के लिए यह भाग्य और ज्ञान को बढ़ाने वाला समय है। जहां सही दिशा में प्रयास करने से सफलता मिलती है। इस राशि के दशम भाव में शुक्र का गोचर होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी , बिजनेस में अपार सफलता के साथ-साथ धन लाभ हो सकता है।

तुला राशि पर शुक्र के गोचर का असर

तुला राशि के लिए यह गहरे बदलाव और रिश्तों की सच्चाई को सामने लाने वाला समय है, जो भावनात्मक गहराई और आत्ममंथन को बढ़ाता है। इस राशि के जातकों के जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है।

वृश्चिक राशि पर शुक्र के गोचर का असर

वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर दांपत्य जीवन और साझेदारी में स्थिरता लाता है, हालांकि धैर्य और समझदारी जरूरी रहती है। इस राशि के नवम भाव में शुक्र का गोचर होने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है।

धनु राशि पर शुक्र के गोचर का असर

धनु राशि के लिए यह गोचर कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य और दिनचर्या को संतुलित करता है, जहां मेहनत के साथ स्थिरता मिलती है।

मकर राशि पर शुक्र के गोचर का असर

मकर राशि के लिए यह प्रेम, रचनात्मकता और करियर में संतुलन लाता है, जिससे जीवन में आनंद और जिम्मेदारी दोनों का संतुलन बनता है।

कुंभ राशि पर शुक्र के गोचर का असर

कुंभ राशि के लिए यह गोचर घर, परिवार और मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे आंतरिक संतुलन बढ़ता है।

मीन राशि पर शुक्र के गोचर का असर

मीन राशि के लिए यह गोचर साहस, संचार और संबंधों में मजबूती लाता है, जहां नेटवर्किंग और सहयोग से सफलता मिलती है।

शुक्र की शुभ स्थिति के लिए करें ये उपाय

इस गोचर के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद चीजें जैसे मिश्री, दूध, चावल, सफेद फूल या सुगंधित वस्तुएं दान करें। इसके अलावा शुक्र के बीज मंत्र “ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः” का 108 बार जाप करना लाभकारी हो सकता है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।