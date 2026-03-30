Shukra gochar 2026 Venus Transit in Taurus: वैदिक ज्योतिष अनुसार शुक्र ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में लगभग 1 महीने बाद गोचर करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि शुक्र ग्रह अभी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और वह 19 अप्रैल को वृष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। जिसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। लेकिन वृष, सिंह और कन्या राशि की आर्थिक उन्नति इस समय हो सकती है। साथ ही दांपत्य जीवन का सुख और कोई लग्जरी आयटम खरीद सकते हैं। साथ ही मन प्रसन्न रहेगा।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार शुक्र ग्रह 19 अप्रैल को दोपहर 3 बजकर 57 मिनट पर अपनी स्वराशि वृष में गोचर करने जा रहे हैं, साथ ही वृष में गोचर से मालव्य महापुरुष राजयोग भी बनैगा। शुक्र ग्रह को धन, ऐश्वर्य, प्रेम, कला, सौंदर्य और वैवाहिक सुख का कारक माना जाता है। इसलिए इस दौरान व्यक्ति को जीवन में भौतिक सुख, आकर्षण, और आर्थिक स्थिरता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि, अधिक भोग-विलास की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है, जिससे संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है।

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इन राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

वृष राशि (Taurus Zodiac)

वृष राशि के लिए यह गोचर अनुकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक तो शुक्र आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही वह आपकी राशि के स्वामी भी हैं। इसलिए इस दौरान आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ सकता है और व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। वहीं कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल मिल सकता है, जिससे प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। साथ ही व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है और नए निवेश के अवसर भी सामने आ सकते हैं। वहीं प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ने के योग हैं और अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

हालांकि, इस दौरान आप आराम और विलासिता की ओर अधिक आकर्षित हो सकते हैं, जिससे खर्चों में तेजी आ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में वजन बढ़ने या आलस्य की समस्या हो सकती है। इसलिए इस दौरान अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और नियमित दिनचर्या अपनाएं।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में उन्नति लेकर आ सकता है। क्योंकि शुक्र ग्रह का गोचर आपकी राशि से कर्म भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है और उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलने के योग हैं। वहीं नौकरी बदलने या पदोन्नति की संभावना बन रही है। साथ ही इस दौरान व्यवसाय में भी विस्तार के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है और जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होने के योग हैं।

लेकिन इस दौरान कार्यस्थल पर आपकी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है और कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव या विवाद की स्थिति बन सकती है। खर्चों में भी अचानक वृद्धि हो सकती है। इसलिए इस दौरान धैर्य और संयम बनाए रखें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें।

कन्या राशि (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता। क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से भाग्य स्थान पर होने जा हा है। इसलिए इस दौरान लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। साथ ही इस दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। साथ ही उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा या नई योजनाओं में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। वही इस अवधि में आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।

हालांकि, इस दौरान भावनात्मक असंतुलन या रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है। साथ ही कुछ मामलों में निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। वहीं इस दौरन किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच-विचार करें और रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।