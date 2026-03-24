Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के गुरु शुक्र का विशेष महत्व होता है। शुक्र को भोग-विलास, विवाह, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, प्रेम, सुंदरता, कला, और धन-संपत्ति का मुख्य कारक माना जाता है. ऐसे में शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में देखने को मिलता है। बता दें कि 26 मार्च को शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं 19 अप्रैल को एक बार फिर से राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि यानी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के अपने स्वराशि में आने से मालव्य राजयोग का भी निर्माण करेंगे। इसे पंच महापुरुष योगों में से एक माना जाता है। शुक्र के वृषभ राशि में जाने से इन तीन राशि के जातकों को धन लाभ के साथ नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता हासिल हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में….

द्रिक पंचांग के अनुसार, 19 अप्रैल को 03:51 पी एम बजे शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 मई तक इसी राशि में रहेंगे। इस दौरान बना मालव्य राजयोग कई राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है।

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वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आपकी राशि में वह लग्न भाव में रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के व्यक्तित्व में काफी निखार देखने को मिल सकता है। रचनात्मकता भी तेजी से बढ़ सकती है। ऐसे में नौकरी और बिजनेस में काफी लाभ मिल सकता है।

व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। आपके द्वारा बनाई गई रणनीति और मेहनत के कारण अपार सफलता हासिल हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये अवधि सकारात्मक हो सकती है। हालांकि अपने व्यवहार और वाणी पर थोड़ा ध्यान रखें।

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर वैवाहिक जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है। जीवनसाथी के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। इसके साथ ही आपके रिश्ते में चली आ रही समस्याें समाप्त हो सकती है।

हालांकि सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है। ऐसे में अपने खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें।

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मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर लाभकारी हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली करे बारहवें भाव में शुक्र रहने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के सुविधाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। आमदनी में तेजी से वृद्धि हो सकती है। लेकिन खर्च भी अधिक हो सकता है।

विलासित में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इससे आपकी खुशी दोगुनी हो सकती है। कला, संगीत, लेखन या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है।

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कन्या राशि (Kanya Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का वृषभ राशि में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि में नवम यानी भाग्य के भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। अचानक धन लाभ हो सकता है। इसके साथ ही अटका हुआ पैसा पूरा मिल सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं।

शुक्र के गोचर करने से इस राशि के जातकों को समाज में मान-सम्मान, प्रतिष्ठा मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। परिवार के साथ सुखद समय बीत सकता है। अध्यात्म की ओर झुकाव होगा। ऐसे में कई धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं।

व्यापारियों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का पूर्ण फल मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ धन-समृद्धि में वृद्धि हो सकती है। भाई-बहनों के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

मेष वार्षिक राशिफल 2026वृषभ वार्षिक राशिफल 2026
मिथुन वार्षिक राशिफल 2026कर्क वार्षिक राशिफल 2026
सिंह वार्षिक राशिफल 2026कन्या वार्षिक राशिफल 2026
तुला वार्षिक राशिफलवृश्चिक वार्षिक राशिफल 2026
धनु वार्षिक राशिफल 2026मकर वार्षिक राशिफल 2026
कुंभ वार्षिक राशिफल 2026मीन वार्षिक राशिफल 2026

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।