Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं जिसका असर देश-दुनिया के साथ राशियों पर अवश्य देखने को मिलता है। इस समय शुक्र मीन राशि में विराजमान है। ये उनकी उच्च राशि मानी जाती है। इस राशि में 25 मार्च तक रहने वाले हैं। इसके साथ शुक्र समय-समय पर नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। शुक्र उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में विराजमान है और 15 मार्च को रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के नक्षत्र में शुक्र के प्रवेश करने से कुछ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में

द्रिक पंचांग के अनुसार, दैत्यों के गुरु शुक्र 15 मार्च 2026, रविवार को 10:43 ए एम बजे रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 26 मार्च तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से आखिरी नक्षत्र रेवती है। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध है।

वृषभ राशि (Vrishbha Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का रेवती नक्षत्र में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में शुक्र विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुकी हुई कोई इच्छा पूरी हो सकती है। इस समय आपको खूब लाभ के साथ-साथ उन्नति मिल सकती है। इस राशि के स्वामी स्वयं शुक्र है। ऐसे में शुक्र के उच्च होने से इस राशि के जातकों को चारों ओर से खूब सफलता के साथ-साथ धन-वैभव मिल सकता है। आत्मविश्वास में भी तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान उत्साह और सकारात्मकता में वृद्धि हो सकती है। जितनी मेहनत और परिश्रम आप करेंगे, उतना ही अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। यह समय प्रगति और सफलता के अवसर देने वाला हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में भी लाभ के योग बन रहे हैं।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन अनुकूल हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के दशम भाव में शुक्र रहने वाले हैं। इस भाव को करियर, कर्म, यश, पिता, और समाज आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। कई नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को इंक्रीमेंट, प्रमोशन के साथ आपके काम की सराहना की जाएगा। उन्नति और सफलता के संकेत भी दिखाई देते हैं। काम में लंबे समय से आ रही रुकावटें दूर हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। कोई बड़ी डील या प्रोजेक्ट हासिल हो सकता है। आपके द्वारा किसी काम में की जा रही मेहनत का फल मिल सकता है। पिता का पूरा सहयोग मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है।

कन्या राशि (Kanya Zodiac)

इस राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। शुक्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश करके इस राशि की गोचर कुंडली के सातवें भाव में रहने वाले हैं। इसे संतान और वैवाहिक जीवन से संबंधित होता है। ऐसे में इस राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। आपको किस्मत का पूरा साथ मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। आपकी कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। मेहनत के बल पर आप कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं।

मार्च माह का तीसरा सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। टैरो कार्ड्स के आधार पर 16 से 22 मार्च के इस सप्ताह में कुछ राशियों को किस्मत का साथ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ नौकरी-बिजनेस में लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं साप्ताहिक टैरो राशिफल

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।