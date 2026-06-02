Shukra Gochar 2026: दैत्यों के गुरु शुक्र को नवग्रह में से काफी प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, जो एक निश्चित अवधि के बाद राशि के अलावा नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। मई माह में शुक्र की स्थिति की बात करें, तो वह मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। हालांकि माह के अंत में शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 31 मई को पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। शुक्र के इस नक्षत्र में आने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति होने के साथ धन-संपदा, सुख-समृद्धि की वृद्धि हो सकती हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शुक्र के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने से किन राशियों को मिल सकता है लाभ…

आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु नक्षत्र 7वां होगा। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति हैं और प्रथम तीन चरण के स्वामी मिथुन और अंतिम चरण के स्वामी कर्क है। इस नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी अदिति देवताओं की माता हैं। शुक्र के इस नक्षत्र में आने से कुछ राशियों की नई शुरुआत हो सकती है।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 31 मई 31 2026, रविवार को 05:52 ए एम बजे शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 11 जून तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे।

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वृषभ राशि पर शुक्र के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने का असर (Taurus Zodiac)

शुक्र का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना इस राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। इस राशि के दूसरे भाव में शुक्र विराजमान रहेंगे। धन भाव में शुक्र के होने से इस राशि के जातकों अचानक धन लाभ हो सकता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। आपकी वाणी का प्रभावशाली रहेंगी, जिससे आप कई लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा सुख-शांति की भी वृद्धि हो सकती है। आमदनी के कई नए स्त्रोत खुल सकते हैं, जिससे बैंक-बैलेंस में बढ़ोतरी हो सकती है। किसी मांगलिक या फिर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सामाजिक दायरा बढ़ सकता है।

नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्र की ये स्थिति लाभकारी हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। सेहत अच्छी रहने वाली है।

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कुंभ राशि पर शुक्र के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने का असर (Aquarius Zodiac)

शुक्र का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना इस राशि के जातकों के लिए काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के पंचम भाव में शुक्र गोचर करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है और उनका ओर से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। छात्रों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है।

उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। आपकी बुद्धि तेज होगी और समझने की क्षमता अच्छी रहने वाली है। हालांकि मन का भटकाव होगा, जिससे आपको केंद्रित करने की जरूरत है। पिता, गुरु का सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। धन लाभ के साथ संपत्ति मिलने के भी योग नजर आ रहे हैं। बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है।

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सिंह राशि पर शुक्र के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों की बात करें, तो शुक्र के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने से आपकी कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। इस राशि के एकादश भाव में शुक्र विराजमान रहेंगे। ऐसे में आपकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। लंबे समय से आपके जो काम या फिर महत्वाकांक्षाएं रुकी हुई है, तो अब उसमें सफलता हासिल हो सकती है। आमदनी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है।

नौकरीपेशा जातकों के लिए ये गोचर काफी लाभकारी हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। आपको उनका पूरा समर्थन मिल सकता है। आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सेहत भी अच्छी रहने वाली है।

मेष वार्षिक राशिफल 2026वृषभ वार्षिक राशिफल 2026
मिथुन वार्षिक राशिफल 2026कर्क वार्षिक राशिफल 2026
सिंह वार्षिक राशिफल 2026कन्या वार्षिक राशिफल 2026
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धनु वार्षिक राशिफल 2026मकर वार्षिक राशिफल 2026
कुंभ वार्षिक राशिफल 2026मीन वार्षिक राशिफल 2026

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।