Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दैत्यों के गुरु शुक्र को शक्तिशाली ग्रहों में से एक माना जाता है, जो एक निश्चित अवधि के बाद राशि के साथ-साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। शुक्र के इस समय स्थिति की बात करें, तो अपनी स्वराशि वृषभ राशि में विराजमान रहकर मालव्य, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। लेकिन 8 मई को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करके मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेस कर जाएंगे। शुक्र के मंगल के नक्षत्र में आने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। इन राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिलने के साथ-साथ पद-प्रतिष्ठा, व्यापार आदि में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें शुक्र के मृगशिरा नक्षत्र में जाने से किन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 8 मई को रात 09:51 पी एम बजे शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 20 मई तक रहेंगे। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आकाश मंडल में मौजूद 27 नक्षत्रों में से पांचवां मृगशिरा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल है। इसके साथ ही प्रथम दो चरण वृषभ राशि और दो मिथुन राशि में आते हैं। ऐसे में इस राशि में बुध का भी थोड़ा इफेक्ट होता है। बता दें कि शुक्र 14 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे और इसके बाद मिथुन राशि में प्रवेष कर जाएंगे।

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सिंह राशि पर शुक्र के मृगशिरा नक्षत्र में जाने का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में जाना कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के जातकों को नौकरी के कई अवसरम मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन लाभ हो सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। हालंकि काम के सिलसिले में थोड़ी अधिक मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। लेकिन इससे आपको अच्छी खासी सफलता के साथ मुनाफा हो सकता है। उन्नति के पूरे योग बन रहे हैं।

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कन्या राशि पर शुक्र के मृगशिरा नक्षत्र में जाने का असर (Virgo Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए के लिए भाग्य प्रबल रहेगा। इस राशि के नवम और दशम भाव में शुक्र के होने से इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। भाग्य में तेजी से वृद्दि हो सकती है। आप जिस काम में हाथ लगाएं उसमें आपको सफलता हासिल हो सकती है। कुछ काम बड़ी आसानी से हो सकते हैं। कम मेहनत में आपको अधिक सफलता हासिल हो सकती है। जीवन में मान-सम्मान की वृद्धि के योग बन रहे हैं।

वृश्चिक राशि पर शुक्र के मृगशिरा नक्षत्र में जाने का असर (Scorpio Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में जाना काफी अनुकूल साबित हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा जा सकता है। आप दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे और लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। जिन चीजों के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वे आसानी से मिलने लगेंगी। हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है।

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ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

मेष वार्षिक राशिफल 2026वृषभ वार्षिक राशिफल 2026
मिथुन वार्षिक राशिफल 2026कर्क वार्षिक राशिफल 2026
सिंह वार्षिक राशिफल 2026कन्या वार्षिक राशिफल 2026
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धनु वार्षिक राशिफल 2026मकर वार्षिक राशिफल 2026
कुंभ वार्षिक राशिफल 2026मीन वार्षिक राशिफल 2026

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।