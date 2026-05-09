Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में, दैत्यों के गुरु शुक्र को महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक माना जाता है। शुक्र को भोग-विलास, विवाह, धन-वैभव, मान-सम्मान, प्रेम आकर्षण का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। शुक्र करीब 26 दिनों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। बता दें कि शुक्र इस समय वृषभ राशि में विराजमान है। लेकिन मई माह के मध्य में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के बुध की राशि मिथुन में आते ही गुरु के साथ युति करके गजलक्ष्मी जैसे शक्तिशाली राजयोग का निर्माण करेंगे, जिससे 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में असर देखने को मिलने वाला है। मिथुन राशि में शुक्र के गोचर से सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। यह गोचर प्रेम, धन, करियर, रिश्तों और सुख-सुविधाओं में बदलाव लाएगा। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शुक्र के मिथुन राशि में जान से मेष से लेकर मीन राशि पर असर…

द्रिक पंचांग के अनुसार, शुक्र 14 मई 2026, बृहस्पतिवार को 10:58 ए एम बजे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 8 जून तक इसी राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

मिथुन राशि में शुक्र गोचर का 12 राशियों पर प्रभाव

मेष राशि पर शुक्र के मिथुन राशि में जाने का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए शुक्र और गुरु तीसरे भाव में रहेंगे। ऐसे में सामाजिक सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, जबकि व्यापारियों को नई साझेदारियों और डील से फायदा मिल सकता है।

वृषभ राशि पर शुक्र के मिथुन राशि में जाने का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के लिए शुक्र का गोचर दूसरे भाव में होगा। ऐसे में आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। घर-परिवार में सुख-शांति और खुशियों का माहौल रहेगा। किसी मांगलिक कार्य या विवाह समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी और जीवन में समृद्धि बढ़ेगी।

मिथुन राशि पर शुक्र के मिथुन राशि में जाने का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि में ही शुक्र लग्न भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं और मानसिक तनाव कम होगा। वाहन, घर या संपत्ति खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय प्रगति और नए अवसर लेकर आएगा।

कर्क राशि पर शुक्र के मिथुन राशि में जाने का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए शुक्र बारहवें भाव में रहेंगे। इससे आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है और लंबे समय से रुकी इच्छाएं पूरी होने के संकेत हैं। हालांकि इस दौरान अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी रखना जरूरी होगा।

सिंह राशि पर शुक्र के मिथुन राशि में जाने का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के लिए ग्यारहवें भाव में शुक्र का गोचर होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों को की क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा आय में वृद्धि के मजबूत संकेत हैं। लंबे समय से रुके लक्ष्य पूरे हो सकते हैं और कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे।

कन्या राशि पर शुक्र के मिथुन राशि में जाने का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर लाभकारी हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के दशम भाव में शुक्र प्रवेश करेंगे। ऐसे में नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के अच्छे योग बन रहे हैं। पदोन्नति, वेतन वृद्धि या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा और रुके हुए कार्य दोबारा शुरू हो सकते हैं।

तुला राशि पर शुक्र के मिथुन राशि में जाने का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के लिए शुक्र भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन सकते हैं। उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि नौकरीपेशा लोगों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समय के साथ समाधान भी मिल जाएगा।

वृश्चिक राशि पर शुक्र के मिथुन राशि में जाने का असर (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के लिए शुक्र अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिससे जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। निजी संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन रिश्तों में संवेदनशीलता भी बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में गोपनीयता बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में मिले-जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, इसलिए निवेश सोच-समझकर करें।

धनु राशि पर शुक्र के मिथुन राशि में जाने का असर (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि वालों के लिए शुक्र सप्तम भाव में रहेंगे, जो विवाह और साझेदारी का भाव माना जाता है। दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलने के संकेत हैं और नए व्यावसायिक संबंध बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मकर राशि पर शुक्र के मिथुन राशि में जाने का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के लिए शुक्र षष्ठ भाव में रहेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संतुलित रखें। नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा और प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी। विरोधियों पर विजय पाने में भी सफलता मिल सकती है।

कुंभ राशि पर शुक्र के मिथुन राशि में जाने का असर (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र पंचम भाव में गोचर करेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता और नई ऊर्जा आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलने के अच्छे योग हैं। रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी और नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है और आर्थिक लाभ के अवसर भी बनेंगे।

मीन राशि पर शुक्र के मिथुन राशि में जाने का असर (Pisces Zodiac)

मीन राशि के लिए शुक्र चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जो परिवार, सुख-सुविधा और मानसिक शांति का कारक होता है। पारिवारिक जीवन में कभी-कभी मतभेद या गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए संवाद स्पष्ट रखें। घर में नया वाहन या कोई कीमती वस्तु आने के योग हैं। माता का सहयोग मिलेगा और भाई-बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।