Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन-संपदा, सुख-समृद्धि, मान-सम्मान, प्रेम-आकर्षण, भोग-विलास , विवाह आदि का कारक माना जाता है। दैत्यों के गुरु शुक्र करीब 26 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इस समय शुक्र मेष राशि में विराजमान है और 19 अप्रैल को वृषभ राशि और मई माह में मिथुन राशि प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के अपने मित्र बुध की राशि में प्रवेश करने से सभी राशियों के जीवन में असर देखने को मिलने वाला है। इनमें से इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, दैत्यों के गुरु शुक्र 14 मई को सुबह 10:58 बजे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 8 जून तक इसी राशि में रहने वाले हैं।

वृषभ राशि पर शुक्र के गोचर का असर (Taurus Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का मिथुन राशि में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के स्वामी होने के साथ छठे भाव के भी स्वामी है। मिथुन राशि में प्रवेश करके शुक्र इस राशि करे दूसरे भाव में आने वाले हैं। इस भाव को धन, वाणी, परिवार से संबंधित माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों को भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में सुख-शांति की बढ़ोतरी हो सकती है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। ऐसे में आप भविष्य के लिए बचत कर पाने में सफल हो सकते हैं। घर परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

घर में किसी मांगलिक और शुभ काम में शामिल हो सकते हैं। घर का वातावरण सकारात्मक रहने वाला है। परिवार के बीच लंबे समय से चली आ रहा वाद-विवाद समाप्त हो सकता है। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव हो सकता है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है।

नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। आपके द्वारा की जा रही प्रयासों से सराहना मिल सकती है। इसके साथ ही पदोन्नति के साथ वेतन में वृद्धि हो सकती है। व्यापार में वृद्धि के संकेत बन रहे हैं।

मिथुन राशि पर शुक्र के गोचर का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए भी शुक्र का गोचर लाभकारी हो सकता है। पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होकर आपकी गोचर कुंडली लग्न भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के व्यक्तित्व में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। ऐसे में मानसिक तनाव कम हो सकते हैं। इस अवधि में वाहन, संपत्ति में सुख मिलने के योग नजर आ रहे हैं।

नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। आपको अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। आप खुद पर खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपको खुशी मिल सकती है। दांपत्य जीवन अच्छा जाने वाला है। पार्टनर के साथ प्रेम, सामंजस्य, रोमांस बढ़ेगा। संतान की ओर से भी अच्छी खबर मिल सकती है।

विदेश से जुड़े मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। विदेश में व्यापार करने के लिए कई नए संपर्क जुड़ सकते हैं।

कुंभ राशि पर शुक्र के गोचर का असर (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शुक्र का मिथुन राशि में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की रचनात्मकता में प्रभाव देखने को मिल सकता है।

आप किसी पुराने दोस्त से मिल सकते हैं। छात्रों के लिए ये समय काफी अच्छा जा सकता है। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव हो सकता है। ऐसे में किसी धार्मिक कार्यक्रम या फिर स्थल की यात्रा कर सकते हैं। इस अवधि में बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।