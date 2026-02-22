Venus Planet Gochar In Meen 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार शुक्र ग्रह लगभग 1 महीने बाद एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि अभी शुक्र ग्रह कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और फ्यूचर पंचांग के अनुसार वैभव के दाता शुक्र ग्रह 2 मार्च 2026 को अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे मालव्य राजयोग का निर्माण होगा।

वहीं शुक्र ग्रह के गोचर का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आइए जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं…



मीन राशि

शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है। वहीं शुक्र ग्रह आपकी राशि से लग्न भाव पर संचरण करेंगे। जिससे व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और प्रमोशन के योग बन रहे हैं। व्यापारियों को नए ऑर्डर और क्लाइंट से लाभ मिल सकता है। अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा और नेटवर्किंग से आर्थिक अवसर मिल सकते हैं। लेकिन इस समय अति उत्साह से बचना चाहिए।

वृष राशि

वृष राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए खास फलदायी साबित हो सकता है। वहीं शुक्र ग्रह आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर संचरण करेंगे। इसलिए इस समय आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को सैलरी वृद्धि या बोनस मिल सकता है।

साथ ही साझेदारी वाले कारोबार में मुनाफा बढ़ सकता है। परिवार में सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। लेकिन इस समय निवेश आपको सोच- समझकर करना चाहिए।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों को करियर में नई पहचान और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह आपकी गोचर कुंडली के कर्म भाव पर संचरण करेंगे। इसलिए उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे प्रमोशन या नई नौकरी के अवसर बन सकते हैं। व्यापार विस्तार की योजना सफल हो सकती है। सरकारी कार्यों में सफलता और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।

वहीं आर्थिक रूप से यह समय स्थिरता और प्रगति दोनों दे सकता है। वहीं इस समय नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर लापरवाही से बचना चाहिए। साथ ही अपना कार्य समय पर पूरा करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।