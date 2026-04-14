Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्यों के गुरु के अलावा विवाह, भोग-विलास, धन-वैभव आदि का कारक माना जाता है। शुक्र निश्चित अवधि के बाद राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। इस समय शुक्र मेष राशि और भरणी नक्षत्र में विराजमान है। वहीं, 16 अप्रैल को शुक्र कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के नक्षत्र में शुक्र के आने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इन राशि के जातकों के पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के साथ-साथ जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 16 अप्रैल को 10:19 पी एम बजे शुक्र कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 27 अप्रैल तक रहेंगे। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से तीसरा नक्षत्र कृत्तिका है। इन नक्षत्र के स्वामी सूर्य है और राशि मेष और वृषभ है। इस समय मेष राशि में शुक्र के साथ सूर्य भी विराजमान है, जिससे शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके बाद शुक्र 19 अप्रैल को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। शुक्र के कृत्तिका नक्षत्र में जाने से इन राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है।

सिंह राशि पर शुक्र के कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करने का असर (Leo Zodiac)

सूर्य का आपकी राशि के नवम और दशम भाव में गोचर कई शुभ संकेत लेकर आ सकता है। इस समय जातकों को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है और जीवन में सुख-शांति बढ़ सकती है। परिवार के साथ समय अच्छा बीत सकता है तथा अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ सकती है, जिससे धार्मिक यात्राओं के भी योग बन सकते हैं।

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह अवधि लाभकारी साबित हो सकती है। नई नौकरी के अवसर मिलने के साथ-साथ पदोन्नति और वेतन वृद्धि की भी संभावना बन सकती है। वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा हो सकता है।

इसके अलावा उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वालों का सपना पूरा हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है। परिवार में नया वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मार्गदर्शन हो सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। मानसिक शांति मिल सकती है।

मेष राशि पर शुक्र के कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करने का असर (Aries Zodiac)

शुक्र के कृत्तिका नक्षत्र में जाने से इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में असर दिख सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के लग्न और दूसरे भाव में शुक्र विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। आपकी वाणी में आकर्षण रहेगा, जिससे आप अपनी बातों से लोगों को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिल सकता है।

आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है। भविष्य के लिए भी बचत कर सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा विदेश जाने का मौका मिल सकता है। विदेशी कंपनी से अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है। व्यापारियों के लिए भी ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। आयात-निर्यात से जुड़े व्यापार में काफी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। सेहत अच्छी रहने वाली है। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा दांपत्य जीवन अच्छा जाने वाला है।

धनु राशि पर शुक्र के कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करने का असर (Sagittrius Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का कृत्तिका नक्षत्र में गोचर अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस दौरान शुक्र का प्रभाव कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। इस राशि के पांचवें और छठे भाव में शुक्र गोचर करेंगे। इसके साथ ही शुक्र इस राशि में केंद्र-त्रिकोण के साथ मालव्य राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, जिसे शुभ फल देने वाला माना जाता है।

शुक्र के कृत्तिका नक्षत्र में होने से रचनात्मक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है और नई सोच तथा विचारों का विकास संभव है। इसके चलते करियर में भी अच्छा लाभ मिलने के योग बनते हैं। नए आइडिया और योजनाओं की मदद से विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है।

व्यापार के क्षेत्र में भी यह समय लाभकारी सिद्ध हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह अवधि सकारात्मक रहने की संभावना है और लव लाइफ में सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या विवाद की स्थिति बन सकती है। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति मजबूत और संतुलित रहने के संकेत हैं।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।