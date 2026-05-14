Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रभावशाली ग्रहों में से एक माना जाता है, जो करीब 26 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्र इस समय वृषभ राशि में विराजमान है और 14 मई को मिथुन राशि गोचर करेंगे। इसके बाद जून माह में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र के कर्क राशि में आने से वह गुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे और गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे। बता दें कि इस राशि में वह करीब 12 साल के बाद इस राजयोग का निर्माण हो रहा है। शुक्र के कर्क राशि में जाने से मकर सहित इन तीन राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शुक्र के कर्क राशि में जाने से किन राशियों के लिए हो सकता है अच्छा…

द्रिक पंचांग के अनुसार, दैत्यों के गुरु शुक्र 08 जून 2026 की शाम 05 बजकर 28 मिनट पर कर्क राशि में गोचर करेंगे और 4 जुलाई तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि में गुरु के साथ युति करके गजलक्ष्मी राजयोग का भी निर्माण होने से इन राशियों पर गुरु की भी कृपा बनी रह सकती है।

कर्क राशि पर शुक्र के कर्क राशि में जाने का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का लग्न भाव में आना काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में शुक्र रहने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के आय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। परिवार का पूरा साथ मिलने के साथ विकास के मार्ग खुल सकते हैं।

करियर के क्षेत्र की बात करें, तो आपको नए अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा अच्छा प्रमोशन, वेतन वृद्धि के साथ इंसेटिव मिल सकता है। इसके अलावा नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो इस अवधि में करना लाभकारी हो सकता है। इससे आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। रुके हुए पैसा वापस मिल सकता है।

वैवाहिक जीवन की बात करें, तो आपका पार्टनर के साथ अच्छा समय बीत सकता है। आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है।

कन्या राशि पर शुक्र के कर्क राशि में जाने का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। इस राशि की गोचर कुंडली के ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को मानसिक शांति मिलने के साथ धन लाभ के योग बन रहे हैं।

करियर के क्षेत्र में भी सकारात्मक असर देखने को मिलने वाला है। आप अपनी नौकरी में संतुष्ट नजर आ सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिल सकता है। पैसों के मामले में भी आपको लाभ मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। आपको अच्छा तालमेल बना रहेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

मकर राशि पर शुक्र के कर्क राशि में जाने का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए भी ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। इस राशि की गोचर कुंडली के सातवें भाव में शुक्र गोचर करने वाले हैं। ऐसे में आपको कई कार्यों में सफलता हासिल हो सकती है। आप भविष्य के लिए कोई अच्छा निर्णय ले सकते हैं।

नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि फलदायी हो सकती है। नई नौकरी के कई अवसर मिल सकते हैं। आपके काम से वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न हो सकते हैं। बिजनेस की बात करें, तो नए सौदे, डील हो सकती है। ऐसे में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है।

धन के मामले में भी आपके जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। भाग्य का साथ मिलने के कारण आप कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही भविष्य की बचत करने में कामयाब हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। आपके रिश्ते में खुशियां बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस हो सकते हैं।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।