Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 8 जून को शाम 5 बजकर 47 मिनट पर शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं। शुक्र के कर्क राशि में आने से वह गुरु बृहस्पति के साथ युति कर रहे हैं। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर ने कहा है कि जब गुरु अपने उच्च स्थान में होते हैं, तो वह पूर्ण बलि हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ग्रहों का फल उनके आपसी संबंधों से निर्धारित होता है। ऐसे में शुक्र फल देगा। लेकिन उच्च राशि के गुरु के साथ युति होने से कई फल कई गुना अधिक सकारात्मक हो सकता है। शुक्र के कर्क राशि में आने से मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शुक्र के कर्क राशि में आने से मेष से लेकर मीन राशि पर असर…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दैत्यों के गुरु शुक्र 8 जून 2026, सोमवार को 05:47 पी एम बजे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 4 जुलाई तक रहने वाले हैं। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में 4 जुलाई तक हंस राजयोग के साथ गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा।

Libra Horoscope 2026: तुला राशि के जातकों के कैसे बीतेंगे अगले 7 माह, जानें करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति का हाल

शुक्र के कर्क राशि में जाने से 12 राशियों पर असर (Venus Transit in Cancer Horoscope)

मेष राशि पर शुक्र के कर्क राशि पर जाने का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का कर्क राशि में जाने का असर कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के चौथे भाव में शुक्र ने गोचर किया है। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। नई नौकरी के योग से लेकर पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं। आय के नए स्त्रोत खुलने के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आपके जीवन में शुक्र का सकारात्मक असर देखने को मिलने वाला है।

वृषभ राशि पर शुक्र के कर्क राशि पर जाने का असर (Aries Zodiac)

इस राशि की गोचर कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के द्वारा की जा रही भागदौड़ के बाद ही अपार सफलता हासिल हो सकती है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी है। ऐसे में आपसे काफी अधिक मेहनत करा सकते हैं। लेकिन इसका अच्छा खासा फल भी मिलने वाला है। पराक्रम बढ़ेगा, छोटे भाई-बहनों से संबंध मधुर होंगे। आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं।

मिथुन राशि पर शुक्र के कर्क राशि पर जाने का असर (Taurus Zodiac)

इस राशि के दूसरे भाव यानी धन और वाणी भाव में शुक्र का गोचर हुआ है। ऐसे में आपके निर्णय क्षमता में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपकी वाणी का भी प्रभाव बढ़ने वाला है। ऐसे में आप जो जातक लेखक, कंटेंट क्रिएटर या फिर वक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो उन्हें काफी सफलता हासिल हो सकती है। शिक्षा तथा करियर के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

कर्क राशि पर शुक्र के कर्क राशि पर जाने का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उच्च के गुरु और शुक्र दोनों ही लग्न भाव में विराजमान है। ऐसे में व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, पहचान बदलेगी और करियर तथा प्रेम जीवन में नए अवसर मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, आय में वृद्धि होगी। धन वृद्धि, मकान, भूमि, वाहन और भौतिक सुख-सुविधाओं के योग बन रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है।

सिंह राशि पर शुक्र के कर्क राशि पर जाने का असर (Leo Zodiac)

इस राशि की गोचर कुंडली में शुक्र द्वादश भाव में गोचर किया है। आध्यात्मिक अनुभव गहरे हो सकते हैं। खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन उनसे सुख भी मिल सकता है। नई नौकरी के अवसर बनने की संभावना बन रही है। इसके अलावा धन, आय और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। दूरदराज की यात्राओं और करियर से जुड़े नए अवसर मिलने की संभावना है। विदेश से भी लाभ मिल सकता है।

कन्या राशि पर शुक्र के कर्क राशि पर जाने का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर लाभ भाव में हो रहा है। इच्छाओं की पूर्ति, नए अवसर, मित्रों का सहयोग और अचानक लाभ के योग बन रहे हैं। हर क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना है। यह समय उन्नति और सफलता प्रदान करने वाला है। आय में वृद्धि, धन संचय, निवेश से लाभ, पदोन्नति और मित्रों का सहयोग मिलेगा। किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है।

तुला राशि पर शुक्र के कर्क राशि पर जाने का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर दशम भाव हो रहा है। इस भाव को करियर, यश और प्रतिष्ठा आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में इन क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकते हैं। कला, फैशन, शिक्षा, राजनीति और कानून आदि क्षेत्रों से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं।

वृश्चिक राशि पर शुक्र के कर्क राशि पर जाने का असर (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य भाव में हो रहा है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे, यात्रा के योग बनेंगे और किसी महान गुरु से मिलने का अवसर भी मिल सकता है। पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय और पारिवारिक जीवन आदि क्षेत्रों में लाभ मिलने के संकेत हैं। दांपत्य और पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। विदेश यात्रा और आध्यात्मिक उन्नति के संकेत भी हैं। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिल सकती है।

धनु राशि पर शुक्र के कर्क राशि पर जाने का असर (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि वालों के लिए यह गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। इस भाव को रहस्य, शोध, ज्योतिष, मनोविज्ञान और गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ सकती है। छिपी हुई बातें सामने आ सकती हैं, जो अंततः आपको मुक्त करेंगी। इसके साथ ही इस राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। व्यापार में भी उन्नति के योग बन रहे हैं।

मकर राशि पर शुक्र के कर्क राशि पर जाने का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए यह गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। विवाह और साझेदारी के मामलों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे में जिन जातकों की शादी में देरी हो रही थी, उनके लिए अच्छे संकेत हैं। व्यापारिक साझेदारी में भी लाभ हो सकता है। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसके अनुरूप लाभ भी प्राप्त होगा। अपने और अपने प्रियजनों के लिए लिए गए निर्णय सकारात्मक परिणाम देंगे। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय विशेष रूप से शुभ है। वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ेगा और साझेदारी में अच्छे परिणाम मिलेंगे।

कुंभ राशि पर शुक्र के कर्क राशि पर जाने का असर (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर छठे भाव में हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को शत्रुओं पर विजय, कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत और कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आय में बढ़ोतरी के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। होगी। लंबे समय से चली आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। हालांकि, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।

मीन राशि पर शुक्र के कर्क राशि पर जाने का असर (Pisces Zodiac)

मीन राशि वालों के लिए यह गोचर पंचम भाव में हो रहा है। प्रेम, संतान और रचनात्मकता के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लोग आपको अधिक पसंद करेंगे और आपका आकर्षण बढ़ेगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेंगे और विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में अच्छे निर्णय लेने का अवसर मिलेगा और आय के स्रोत मजबूत होंगे।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।