Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को भौतिक सुख, धन-वैभव, भोग विलास, सौंदर्य, प्रेम आदि का कारक माना जाता है। शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को मिलता है। इस समय शुक्र मिथुन राशि में विराजमान है और 8 जून को वह राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि में पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है, जिससे दोनों ग्रहों की युति से गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। शुक्र के कर्क राशि में जाने से 12 राशियों पर किसी न किसी तरह से असर देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया गया है। आइए जानते हैं शुक्र के कर्क राशि में जाने किन राशियों को मिल सकता है लाभ…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दैत्यों के शुक्र 8 जून 2026, सोमवार को 05:47 पी एम बजे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 4 जुलाई तक इसी राशि में रहेंगे और फिर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय गुरु अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। ऐसे में शुक्र के साथ युति करने से कुछ राशियों को उच्च फल मिल सकता है।

वृषभ राशि पर शुक्र के कर्क राशि में जाने का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का कर्क राशि में जाना अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि के लग्न और छठे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। आप आत्ममंथन और खुद पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे।

करियर के क्षेत्र की बात करें, तो आपके वेतन वृद्धि, पदोन्नति के योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। आपके द्वारा किए गए निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है। इसके साथ ही आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। कला और साहित्य के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है।

कन्या राशि पर शुक्र के कर्क राशि में जाने का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का कर्क राशि में जाना अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में शुक्र गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की लंबी समय से रुकी हुई कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। आपको किसी प्रकार की खुशी मिल सकती है। करियर के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। नई नौकरी के अवसर मिलने के साथ-साथ पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में भी मुनाफा मिल सकता है। नया व्यापार शुरू करने के लिए ये अच्छा समय हो सकता है।

पैसों के मामले में ये अवधि लाभकारी हो सकती है। आप खुशी और संतोष महसूस कर सकते हैं। रिश्तों के मामले में आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बीता सकते हैं। किसी अच्छी यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। आप फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

मकर राशि पर शुक्र के कर्क राशि में जाने का असर ( Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का कर्क राशि में जाना कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के सातवें भाव में शुक्र गोचर करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को नए कार्यों में अपार सफलता हासिल हो सकती है। आप अपनी बौद्धिक क्षमता और समझ से कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं।

करियर के क्षेत्र में ये अवधि लाभकारी हो सकती है। नई नौकरी के कई योग बन सकते हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा साथ मिल सकता है। व्यापार में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपको नए सौदे, डील या फिर प्रोजेक्ट मिल सकता है। इससे आपको खूब मुनाफा हो सकता है।

इस अवधि में आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। धन कमाने के नए रिश्ते मिल सकते हैं। रिश्तों में भी खुशियां बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। स्वास्थ्य के मामले में सेहत के लिहाज से आप ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।