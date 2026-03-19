Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्यों के गुरु के अलावा सुंदरता, सुख, वैभव, विवाह और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती हैं, तो वह सुख-सुविधाओं, लग्जरी से परिपूर्ण होता है। शुक्र इस समय अपनी उच्च राशि मीन में विराजमान है। लेकिन मार्च के अंत में यानी 26 तारीख को शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के मेष राशि में आने 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। आपके व्यक्तित्व में निखार आने के साथ नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता हासिल हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन लकी राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 26 मार्च को 05:13 ए एम बजे शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 19 अप्रैल तक इसी राशि में रहने वाले हैं। इस दौरान शुक्र सूर्य के साथ युति करके शुक्रादित्य योग का निर्माण करेंगे।

मेष राशि (Aries Zodiac)

इस राशि के जातकों के व्यक्तित्व में निखार आएगा, आकर्षण बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। मेष राशि में शुक्र का गोचर लग्न भाव में होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों को भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र नौकरीपेशा जातकों के लिए काफी लाभकारी हो सकता है। विदेश जाने का मौका मिल सकता है। विदेशी कंपनी से अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है। व्यापार करने वालों को भी काफी लाभ मिल सकता है। आयात-निर्यात से जुड़े मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीत सकता है। किसी खूबसूरत जगह की यात्रा कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है।

धनु राशि (Sagittrius Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का मेष राशि में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के पांचवे भाव में शुक्र का गोचर होगा। ये भाव शिक्षा, संतान, रचनात्मकता से संबंधित है। इसके साथ ही पांचवें भाव में शुक्र के होने से केंद्र त्रिकोण योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के रचनात्मकता में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। जिसके कारण नई सोच का जन्म हो जाता है। ऐसे में आपको करियर में काफी लाभ मिल सकता है। नए आइडिया और योजनाओं के कारण आप कई क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको काफी लाभ मिल सकता है। लव लाइफ में काफी लाभ मिल सकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन की बात करें, तो पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है।

कुंभ राशि(Aquarius Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों को कई नए अवसर मिल सकते हैं। करियर में तेजी से प्रगति देखने को मिल सकती है। कई नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ पदोन्नति हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र की बात करें, तो आपको काफी मुनाफा हो सकता है। नया बिजनेस आरंभ करने के लिए ये समय अच्छा साबित हो सकता है। आपको खूब धन लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है और भविष्य के लिए भी धन की बचत करने में कामयाब हो सकते हैं।

प्रेम जीवन की बात करें, तो शुक्र के कारण आपका जीवनसाथी के साथ रिश्ता मजबूत हो सकता है। पार्टनर एक-दूसरे से खुलकर अपनी बात कह पाने में समर्थ हो सकते हैं। आपका रिश्ता मजबूत होगा। एक-दूसरे के साथ आप खुश हो सकते हैं।

स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। आप ऊर्जावान, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर महसूस कर सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।