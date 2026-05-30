Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन में सुख, वैभव, ऐश्वर्य और भौतिक सुविधाएं देने वाला प्रमुख ग्रह शुक्र माना जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को मिलता है। बता दें कि इस समय शुक्र मिथुन राशि में विराजमान है और 8 जून को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान उच्च के गुरु बृहस्पति के साथ उनकी युति हो रही है। जिसका हर राशि के जातकों के जीवन में प्रभाव देखने को मिलने वाला है। शुक्र बृहस्पति को सम ग्रह मानते हैं। ऐसे में ये संयोग कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। ऐसे में 12 में से इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया गया है। जानें शुक्र के कर्क राशि में जाने किन तीन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है..

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दैत्यों के गुरु शुक्र 8 जून 2026, सोमवार को 05:47 पी एम बजे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 4 जुलाई तक रहने वाले हैं। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर ने कहा है कि जब गुरु अपने उच्च स्थान में होते हैं, तो वह पूर्ण बलि हो जाते हैं।

वृषभ राशि पर शुक्र के कर्क राशि पर जाने का असर (Aries Zodiac)

वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए शुक्र का कर्क राशि में जाना काफी लाभकारी हो सकता है। शुक्र आपकी राशि की गोचर कुंडली के तृतीय भाव में रहेंगे। ऐसे में पराक्रम में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। भाई-बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। आय में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही परिवार या दोस्तों के सा कुछ यात्राएं कर सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। पार्टनरशिप में किए गए व्यापार में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है।

संचार, सोशल मीडिया, लेखन से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिल सकता है। नौकरी के कारण स्थान परिवर्तन हो सकते है। रिश्तों के मामले में बाक करें, तो जीवनसाथी के साथ बातचीत कम बातचीत या सही संवाद की कमी के कारण बहस और मतभेद बढ़ सकते हैं। आगे किसी बड़ी समस्या से बचने के लिए आपको इसे संभालने की कोशिश करनी चाहिए।

कर्क राशि पर शुक्र के कर्क राशि पर जाने का असर (Cancer Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का लग्न भाव में गोचर करना काफी लाभकारी हो सकता है, क्योंकि लग्न भाव में उच्च के गुरु भी विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों की आमदनी में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। वाहन, घर सुख के भी योग बन रहे हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है।

कर्क राशि के जातकों के व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। आप अपने काम और लगन से एक नई पहचान बना पाने में सफल हो सकते हैं। लव लाइफ अच्छी जा सकती है। सिंगल लोगों को अच्छा पार्टनर मिल सकता है। हालांकि इस अवधि में बेकार का क्रोध, अहंकार न करें। इससे आपको नुकसान हो सकता है।

तुला राशि पर शुक्र के कर्क राशि पर जाने का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का कर्क राशि में जाना काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के दशम भाव में शुक्र विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को करियर और व्यापार में शानदार सफलता हासिल हो सकती है। पदोन्नति के साथ-साथ वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

समाज में मान-सम्मान की वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। कला, फैशन, शिक्षा, राजनीति और कानून से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।