Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को नवग्रह में काफी महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। शुक्र हर माह राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। इस समय शुक्र मेष राशि में विराजमान है मई माह में वह राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि में पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है। ऐसे में शुक्र और गुरु की युति से गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। इस राजयोग का निर्माण होने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें मेष से लेकर मीन राशि के जातकों पर शुक्र के गोचर का प्रभाव…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्यों के गुरु के अलावा भोग-विलास, विवाह, धन-वैभव, मान-सम्मान, प्रेम आकर्षण का कारक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर गुरु बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, संतान, और समृद्धि आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में गुरु और शुक्र की युति से बना गजलक्ष्मी राजयोग बनने से राजसी सुख, अपार धन और सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा ज्ञान और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

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गुरु और शुक्र ग्रह की शुभ स्थिति के लिए भगवान विष्णु के साथ गणेश जी की उपासना करना लाभकारी हो सकता है।विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। गुरुवार को पीली वस्तुएं और शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करना लाभकारी हो सकता है।

शुक्र के मिथुन राशि पर आने का 12 राशियों पर असर

मेष राशि पर शुक्र के गोचर का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के लिए शुक्र और गुरु तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में संचार और प्रयासों को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यह गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और अद्भुत आत्मविश्वास लेकर आएगा। सोचने-समझने की क्षमता मजबूत होगी और आपकी बातचीत में आकर्षण व प्रभावशीलता बढ़ेगी। समाज में मान-सम्मान की बढ़ोतरी हो सकती है। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ते हुए रुके हुए प्रमोशन और आय में वृद्धि के नए रास्ते खोल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे, वहीं व्यापारियों को नई साझेदारियां और लाभदायक डील्स मिलने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह गोचर लाभकारी रहेगा। मानसिक शांति बढ़ेगी, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी और तनाव, थकान या पुरानी बीमारियों से राहत मिलने के संकेत हैं।

वृषभ राशि पर शुक्र के गोचर का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के लिए दूसरे भाव में होकर धन और परिवार में वृद्धि करेगा। इस राशि में गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होने से इस राशि के जातकों के आय के नए स्त्रोत खुल सकते है। जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आ सकती है। किसी विवाह या फिर अन्य मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। घर-परिवार में खुशियां बनी रहेगी।

मिथुन राशि पर शुक्र के गोचर का असर(Gemini Zodiac)

इस राशि के लग्न भाव में ही गुरु और शुक्र की युति हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों के ज्ञान, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। मानसिक तनाव कम हो सकता है। वाहन, संपत्ति आदि खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि अच्छी जाने वाली है।

कर्क राशि पर शुक्र के गोचर का असर (Cancer Zodiac)

इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ अध्यात्म की ओर झुकाव होगा। इस राशि के बारहवें भाव में शुक्र और गुरु विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। हालांकि इस अवधि में बेकार के खर्चों से परेशान हो सकते हैं।

सिंह राशि पर शुक्र के गोचर का असर (Leo Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र- गुरु का संयोग से बना गजलक्ष्मी राजयोग कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। एकादश भाव को आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का कारक माना जाता है, इसलिए यहां शुक्र का गोचर आपकी आय में वृद्धि के प्रबल संकेत देता है। लंबे समय से अधूरे लक्ष्य अब पूरे होते नजर आएंगे और कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग व समर्थन प्राप्त होगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रेम जीवन में यह समय अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी और बेहतर परिणाम मिलेंगे। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिल सकता है।

कन्या राशि पर शुक्र के गोचर का असर (Virgo Zodiac)

इस राशि में गुरु और शुक्र दशम भाव में होंगे। कर्म भाव में होने के कारण आपकी करियर में उन्नति और जिम्मेदारियां बढ़ाएगा। नौकरीपेशा जातकों को अपार सफलता हासिल हो सकती है। इस अवधि में भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा और लंबे समय से रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। पदोन्नति, वेतन वृद्धि या बेहतर स्थान पर स्थानांतरण की संभावना बन सकती है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

तुला राशि पर शुक्र के गोचर का असर (Libra Zodiac)

इस राशि में गुरु और शुक्र का गोचर नवम भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में इन दोनों ग्रहों के होने से भाग्य भाव में होकर धर्म और भाग्य को सक्रिय करेगा। इस अवधि में आपको किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। आपको अचानक धन लाभ होने के साथ पैतृक संपत्ति या किसी पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। मानसिक शांति मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा पाने में सफल हो सकते हैं। हालांकि नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये समय थोड़ा परेशानी ला सकता है। लेकिन समय के साथ इनका हल मिल सकता है।

वृश्चिक राशि पर शुक्र के गोचर का असर (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के लिए अष्टम भाव में गोचर होगा। ऐसे में कुछ चुनौतियां और गहराई लाएगा। इस अवधि में निजी जीवन में आकर्षण और गहराई बढ़ सकती है, लेकिन संबंधों में उतार-चढ़ाव की स्थिति भी बन सकती है। प्रेम संबंधों में गोपनीयता बनी रह सकती है और भावनात्मक जुड़ाव अधिक गहरा होगा।आर्थिक दृष्टि से यह गोचर मिश्रित परिणाम देगा।

धनु राशि पर शुक्र के गोचर का असर (Sagittrius Zodiac)

इस राशि में शुक्र और गुरु की युति सप्तम भाव में हो रही है। ये भाव विवाह और साझेदारी का माना जाता है। ऐसे में दांपत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। व्यापार में साझेदारी लाभकारी सिद्ध होगी और नए व्यावसायिक संबंध बन सकते हैं। आय में वृद्धि के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर मतभेद भी संभव हैं, इसलिए धैर्य रखना आवश्यक होगा।

मकर राशि पर शुक्र के गोचर का असर (Capricorn Zodiac)

इस राशि के जातकों की गोचर कुंडली के षष्ठ भाव में दोनों ग्रहों की युति हो रही है। षष्ठ भाव में शत्रु, रोग, ऋण, संघर्ष और मेहनत के साथ कुछ उपलब्धियां देगा। इस अवधि में अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की कोशिश करें। आर्थिक रूप से खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा और कार्यक्षेत्र में स्थिरता के साथ सफलता मिलेगी। प्रतिस्पर्धा में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे।

कुंभ राशि पर शुक्र के गोचर का असर (Aquarius Zodiac)

मिथुन राशि में गोचर करते हुए आपके पंचम भाव में शुक्र प्रवेश करेंगे। पंचम भाव प्रेम, संतान, शिक्षा और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। इस गोचर के दौरान प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा और शिक्षा में सफलता मिलने की संभावना प्रबल होगी। रचनात्मक कार्यों में भी प्रगति होगी और नई योजनाएं सफल होंगी। संतान से संबंधित शुभ समाचार मिल सकते हैं। आय में वृद्धि और आर्थिक लाभ के योग भी बनेंगे।

मीन राशि पर शुक्र के गोचर का असर (Pisces Zodiac)

शुक्र इस राशि के चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ भाव को परिवार, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास का कारक मानते हैं।ऐसे में पारिवारिक जीवन में कभी-कभी मतभेद या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए संवाद में स्पष्टता रखना जरूरी होगा। हालांकि इसी समय घर में कोई नया सामान या वाहन आने के योग भी बन सकते हैं, जिससे सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। माता से संबंध मजबूत होंगे और उनका सहयोग प्राप्त होगा। भाई-बहनों के साथ भी सहयोग बढ़ेगा और उनसे लाभ मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।