Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र को दैत्यों का गुरु के साथ भौतिक सुख सुविधाओं, प्रेम, सौंदर्य, कला, ऐश्वर्य, विवाह और विलासिता का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, 1 मार्च की रात 12 बजकर 56 मिनट पर शुक्र अपनी उच्च अवस्था मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के मीन राशि में आने से वह शनि के साथ युति कर रहे हैं। दो मित्र ग्रहों का यह मिलन होली पर विशेष शुभ फल दे सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार, इस साल मीन राशि में शनि और शुक्र मिलकर धन लाभ दिला सकते हैं। शुक्र अपनी उच्च राशि में आकर कुछ भावों में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन लकी राशियों के बारे में…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग तब बनता है जब केंद्र (1, 4, 7, 10) और त्रिकोण (1, 5, 9) भावों के स्वामी आपस में युति कर रहे हैं या फिर दृष्टि, राशि परिवर्तन कर रहे हो। ये राजयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। इस राजयोग के बनने से जातकों को अपार सफलता, धन लाभ के साथ-साथ भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। राजा के समान सुख की प्राप्ति होती है।

मेष राशि (Aries Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को काफी लाभ मिल सकता है। धन का स्वामी खर्च भाव में उच्च होकर बैठेंगे और कर्म व लाभ का स्वामी बारहवें भाव में गोचर करेंगे। इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है। सिंगल जातकों को शादी का अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। विवाह में बंधने के योग बन रहे हैं। जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। धन लाभ के काफी अधिक योग बन रहे हैं। बारहवें भाव में शनि अच्छा फल नहीं देते है लेकिन शुक्र के कारण आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए केंद्र त्रिकोण योग काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के स्वामी शुक्र उच्च होकर लाभ स्थान में है और शनि के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। विशेषकर फिल्म और आयात-निर्यात से जुड़े व्यापार में लाभ मिल सकता है। आपको व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं।

इस अवधि में कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आप अपने दोस्तों और करीबियों के साथ अच्छा समय बीता पाएंगे। जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये अवधि अच्छी जाने वाली है। पदोन्नति के साथ-साथ अच्छा इंक्रीमेंट हो सकता है।

धनु राशि (Sagittrius Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग कई क्षेत्रों में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इस राशि के जातकों की लंबे समय से रुकी हुई कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। भौतिक सुखों के भी योग बन रहे हैं। समाज में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। वाहन, घर, संपत्ति खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज ऊर्जावान महसूस करें। आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइन, सेल्स आदि से जुड़े जातकों को लाभ मिल सकता है। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। पारिवारिक जीवन अच्छा जाने वाला है। माता के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।