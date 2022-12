Venus in Capricorn: मकर राशि में शुक्र का प्रवेश, अचानक से बढ़ सकते हैं ख़र्चे; इस राशि के लोग रहें सावधान!

Negative Effects of Venus Transit: शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेगा। आइए जानते हैं शुक्र का किस राशि पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव-

Shukra Planet Transit: शुक्र ग्रह करेंगे धनु राशि में प्रवेश- (Image: Canava)

पढें Religion (Religion News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram