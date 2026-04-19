भगवान परशुराम जयंती हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के जन्मोत्सव के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि उन्होंने धरती पर पापियों और दुष्ट राजाओं का संहार करने के लिए अवतार लिया था। अक्षय तृतीया पर उनकी पूजा और आरती करने से शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन भक्त व्रत, पूजा और दान-पुण्य के माध्यम से भगवान परशुराम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस साल परशुराम जंयती आज यानी 19 अप्रैल को है। आइए जानते हैं परशुराम की आरती…

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ॐ जय परशुधारी,स्वामी जय परशुधारी। सुर नर मुनिजन सेवत,श्रीपति अवतारी॥

ॐ जय परशुधारी…

जमदग्नी सुत नर-सिंह,मां रेणुका जाया। मार्तण्ड भृगु वंशज,त्रिभुवन यश छाया॥

ॐ जय परशुधारी…

कांधे सूत्र जनेऊ,गल रुद्राक्ष माला। चरण खड़ाऊँ शोभे,तिलक त्रिपुण्ड भाला॥

ॐ जय परशुधारी…

ताम्र श्याम घन केशा,शीश जटा बांधी। सुजन हेतु ऋतु मधुमय,दुष्ट दलन आंधी॥

ॐ जय परशुधारी…

मुख रवि तेज विराजत,रक्त वर्ण नैना। दीन-हीन गो विप्रन,रक्षक दिन रैना॥

ॐ जय परशुधारी…

कर शोभित बर परशु,निगमागम ज्ञाता। कंध चाप-शर वैष्णव,ब्राह्मण कुल त्राता॥

ॐ जय परशुधारी…

माता पिता तुम स्वामी,मीत सखा मेरे। मेरी बिरद संभारो,द्वार पड़ा मैं तेरे॥

ॐ जय परशुधारी…

अजर-अमर श्री परशुराम की,आरती जो गावे। ‘पूर्णेन्दु’ शिव साखि,सुख सम्पति पावे॥

ॐ जय परशुधारी…

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