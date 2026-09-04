Krishna Janmashtami 2026 Puja Time, Muhurat Timing Today: हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। इस साल जयंती योग के साथ कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इतना ही नहीं माना जा रहा है कि इस साल वैसा ही संयोग बन रहा है जैसा की कान्हा के जन्म के समय यानी द्वापर युग में बना था। दरअसल, आज अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र भी पड़ रहा है। भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण इस बार 5253 वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज के दिन मथुरा, वृंदावन, द्वारका ,सहित कई श्री कृष्ण  मंदिरो में भव्य तरीके से लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अलावा देश के कोने-कोने पर इस पर्व को धूमधाम से मना हे हैं। अगर आप भी अपने घर में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो जानें दिल्ली, मुंबई, मथुरा, वृंदावन, हरियाणा, मेरठ, गुरुग्राम सहित अन्य शहरों में जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त…

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जन्माष्टमी पूजा मुहूर्त 2026 (Janmashtami 2026 Muhurat)

कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का मुहूर्त: 4 सितंबर को 11:57 पी एम से 5 सितंबर को सुबह 12:43 ए एम तक
व्रत का पारण – 5 सितंबर को  06:01 ए एम बजे के बाद

जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र (Janmashtami 2026 Rohini Nakshatra)

रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत: 4 सितंबर को 12:29 ए एम बजे
रोहिणी नक्षत्र का अंत: 4 सितंबर को 11:04 पी एम बजे तक

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जन्माष्टमी पर बना रहा शुभ योग (Janmashtami 2026 Shubh Yog)

आज के दिन जयंती योग, रोहिणी नक्षत्र के साथ-साथ हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा ग्रहों की स्थिति के हिसाब से हंस राजयोग, मालव्य राजयोग, बुधादित्य राजयोग, नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज सिंह राशि में सूर्य और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान है।

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शहर के हिसाब से जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त (Shri Krishna Janmashtami Muhurat Delhi, Noida Pune and other city wise)

भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी का पर्व 4 सितंबर 2026 को मनाया जाएगा। मध्यरात्रि में होने वाली निशीथ पूजा का समय कई शहरों में 5 सितंबर की शुरुआत तक रहेगा।

शहरनिशीथ पूजा का शुभ मुहूर्त
मथुरा11:56 PM से 12:41 AM, 5 सितंबर
वृंदावन11:56 PM से 12:41 AM, 5 सितंबर
नई दिल्ली11:57 PM से 12:43 AM, 5 सितंबर
पुणे12:10 AM से 12:57 AM, 5 सितंबर
चेन्नई11:45 PM से 12:31 AM, 5 सितंबर
जयपुर12:03 AM से 12:49 AM, 5 सितंबर
हैदराबाद11:52 PM से 12:38 AM, 5 सितंबर
गुरुग्राम11:58 PM से 12:44 AM, 5 सितंबर
चंडीगढ़11:59 PM से 12:45 AM, 5 सितंबर
कोलकाता11:13 PM से 11:59 PM, 4 सितंबर
मुंबई12:14 AM से 1:01 AM, 5 सितंबर
बेंगलुरु11:55 PM से 12:42 AM, 5 सितंबर
अहमदाबाद12:16 AM से 1:02 AM, 5 सितंबर
नोएडा11:57 PM से 12:42 AM, 5 सितंबर

डिस्क्लेमर: ऊपर दिए गए जन्माष्टमी एवं निशीथ पूजा के मुहूर्त विभिन्न पंचांग गणनाओं और स्थान के आधार पर हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त, भौगोलिक स्थिति तथा स्थानीय पंचांग पद्धति के अनुसार समय में मामूली अंतर संभव है। पूजा, व्रत और पारण के लिए अपने स्थानीय पंचांग या विद्वान पंडित से समय की पुष्टि अवश्य करें।