Sawan Putrada Ekadashi Vrat 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने के साथ-साथ व्रत रखने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत रखने से सुख-समृद्धि, धन-संपदा, मान-सम्मान की प्राप्ति के साथ-साथ संतान सुख मिल सकता है। बता दें कि इस साल पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त, रविवार को रखा जा रहा है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने के साथ-साथ व्रत रखने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही संतान-सुख, संतान की मंगल-कामना करते हैं। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और धाार्मिक महत्व…

सावन पुत्रदा एकादशी 2026 तिथि

पंचांग के अनुसार, श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026, रविवार को रखा जा रहा है। बता दें कि श्रावण मास के शुक्ल पत्रक्ष की एकादशी तिथि 23 अगस्त को रात 2:00 बजे से शुरू हो रही हैं, जो 24 अगस्त को सुबह 4:18 बजे पर समाप्त हो रही है।

पुत्रदा एकादशी पर विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त

सावन पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ समय सुबह 7:32 बजे से दोपहर 12:24 बजे तक बताया गया है।

सावन पुत्रदा एकादशी 2026 पारण का समय (Sawan Putrada Ekadashi 2026 Paran Time)

अगर आप 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो व्रत का पारण 24 अगस्त 2026, दोपहर 1:41 बजे से शाम 4:16 बजे तक कर सकते हैं।

वैष्णव संप्रदाय के जातक श्रावण पुत्रदा एकादशी 24 अगस्त को रख सकते हैं। ऐसे में व्रत का पारण 25 अगस्त को 05:55 ए एम से 06:20 ए एम तक कर सकते हैं।

श्रावण पुत्रदा एकादशी का धार्मिक महत्व

सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का उल्लेख पद्म पुराण के उत्तराखंड के अध्याय 55 में मिलता है। इस एकादशी के बारे में स्वयं युधिष्ठिर श्रीकृष्ण से पूछते हैं कि श्रावण शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है। श्रीकृष्ण उसे पुत्रदा एकादशी बताते हैं।

श्री कृष्ण राजा महीजित की कथा सुनाते हैं। राजा बहुत धर्मात्मा था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। वह इस कारण अत्यंत चिंतित रहता था। उसके प्रजा-जनों ने ऋषि लोमश से इसका उपाय पूछा। लोमश ऋषि ने बताया कि राजा ने पूर्वजन्म में एक अनुचित कर्म किया था, जिसके कारण उसे इस जन्म में संतान-सुख नहीं मिल रहा था। उपाय के रूप में उन्होंने श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी का व्रत करने और उसका पुण्य राजा को देने के लिए कहा। प्रजा ने विधिपूर्वक व्रत किया और उसका पुण्य राजा को समर्पित किया। इसके फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। इसी के कारण इस दिन संतान सुख की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखना लाभकारी माना जाता है। इसे रखने से मानसिक शांति मिलने के साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी निजात मिल सकती है।

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