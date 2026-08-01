Sawan 2026: श्रावण हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण वर्ष का पांचवां मास है। भारत में इस माह में वर्षा ऋतु होती है और प्रायः बहुत अधिक गर्मी होती है। श्रावण मास, जिसे सावन का महीना भी कहा जाता है, भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है।

वैसे तो पंचांग के सभी मास शुभ हैं, परंतु श्रावण मास को भगवान शिव की आराधना और प्रार्थना के लिए विशेष रूप से मंगलकारी माना जाता है। उत्तर भारत में श्रावण मास को विशेष महत्व दिया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में कार्तिक मास को महत्व दिया जाता है। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का आठवां महीना है जो अक्टूबर या नवंबर में प्रारंभ होता है। यह भी भगवान शिव की प्रार्थना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।

भगवान शिव अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। हममें से बहुत से लोग प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने मंदिर जाते हैं। भगवान शिव कहां हैं? क्या वे केवल किसी मंदिर में निवास करते हैं? नहीं, वे इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं।

कैसा है भोलेनाथ का स्वरूप?

भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? शास्त्रों में कहा गया है, “ब्रह्मांड व्याप्त देहाय” अर्थात उनका शरीर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब उनका शरीर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, तो कोई उन पर जल कैसे अर्पित कर सकता है?

सावन में शिव जी का जलाभिषेक करने का महत्व

श्रावण मास में वर्षा होती है, मानो गगन से वसुधा का अभिषेक हो रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण सृष्टि ही आकाश से जल का अभिषेक प्राप्त कर रही हो। वर्षा से सब कुछ धुलकर पावन और शुद्ध हो जाता है तथा पृथ्वी सौंदर्य से पल्लवित हो उठती है। पृथ्वी उनके चरण हैं, जबकि आकाश और नक्षत्रों के मंडल उनके कंठ की माला हैं। भगवान शिव इस मास में बरसते बादलों के माध्यम से स्वयं अपना अभिषेक करते हैं, इसीलिए भगवान शिव की आराधना के लिए इस मास को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।

जब समस्त सृष्टि स्वयं को उस दिव्यता में डुबो देती है, तो मानव जाति भी स्वाभाविक रूप से इसमें लीन हो जाती है। हम सृष्टि और परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं तथा उस परमेश्वर की महिमा का गान करते हैं, इसीलिए श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा और आराधना करने का विधान है।

श्री श्री रवि शंकर जी के सावन को लेकर उद्धरण

शिव कोई व्यक्ति नहीं हैं जो आकाश में कहीं दूर बैठे हैं। शिव वह शाश्वत चेतना या तत्व हैं जो पूरे ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। श्रावण मास इसी शिव तत्व को अपने भीतर अनुभव करने का समय है।

श्रवण का अर्थ है – सुनना। श्रावण का यह महीना ज्ञान की बातें सुनने, ज्ञान ग्रहण करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का समय है।

शिव वह परम तत्व हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, सब कुछ इसी में संचालित व पोषित होता है और अंततः सब कुछ इसी में विलीन हो जाता है। शिव ही अनंत आकाश हैं, वही परम चेतना हैं।

श्रावण मास में वर्षा होती है, मानो गगन से वसुधा का अभिषेक हो रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण सृष्टि ही आकाश से जल का अभिषेक प्राप्त कर रही हो। वर्षा से सब कुछ धुलकर पावन और शुद्ध हो जाता है तथा पृथ्वी सौंदर्य से पल्लवित हो उठती है।

श्रावण मास में संपूर्ण सृष्टि आनंदित और प्रफुल्लित होती है तथा दिव्य रस में सराबोर हो जाती है। जब समस्त सृष्टि स्वयं को उस दिव्यता में डुबो देती है, तो मानव जाति भी स्वाभाविक रूप से इसमें लीन हो जाती है।

ऊर्जा का स्थायी और शाश्वत स्रोत, अस्तित्व की सनातन अवस्था, जो एकमात्र और अद्वितीय है – वही शिव हैं।

वह चेतना जो आनंद है, वह चेतना जो वैराग्य की प्रदाता है – वही शिव हैं। संपूर्ण संसार निश्छलता और बुद्धिमत्ता की एक मंगलमय लय में गतिमान है – वही शिव हैं।

जब आपके भीतर शिव तत्व का उदय होता है, तब आपका जीवन उत्सव बन जाता है। प्रत्येक घटना एक उत्सव बन जाती है।

जहां उत्सव होता है, वहीं शिव तत्व निवास करता है, जीवंत, पल्लवित और अभिव्यक्त होता है।

जैसे सूखी धरती सावन की बूंदों से तृप्त होती है, वैसे ही एक अशांत मन शिव भक्ति, सत्संग और गहरे मौन से ही शांति पा सकता है।

डिस्क्लेमर:यह लेख श्री श्री रवि शंकर के सार्वजनिक आध्यात्मिक विचारों और गुरु पूर्णिमा से जुड़े उनके संदेशों पर आधारित है। इसमें व्यक्त विचार आध्यात्मिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। इनका उद्देश्य किसी धार्मिक मत का प्रचार करना या वैज्ञानिक अथवा चिकित्सीय सलाह देना नहीं है। आध्यात्मिक अनुभव व्यक्ति-विशेष के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।