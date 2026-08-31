Pitru Paksh 2026: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है। पितृ पक्ष 15 दिनों का होता है और यह समय पूर्वजों को याद करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनके निमित्त तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध कर्म करने का विशेष समय माना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में पितरों का स्मरण और विधि-विधान से किए गए कर्मों से उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। हर साल भाद्रपद माह में पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं और आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। साल 2026 में पितृपक्ष सितंबर के माह में शुरू होंगे और अक्टूबर तक चलेंगे। आइए जानते हैं श्राद्ध पक्ष की सभी तिथियां और धार्मिक महत्व…

Aja Ekadashi 2026 Date: सितंबर में कब है अजा एकादशी, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

पितृपक्ष 2026 कैलेंडर

दिनांक वार तिथि श्राद्ध 26 सितंबर शनिवार भाद्रपद पूर्णिमा पूर्णिमा श्राद्ध 27 सितंबर रविवार प्रतिपदा प्रतिपदा श्राद्ध 28 सितंबर सोमवार द्वितीया द्वितीया श्राद्ध 29 सितंबर मंगलवार तृतीया तृतीया श्राद्ध 30 सितंबर बुधवार चतुर्थी चतुर्थी और पंचमी श्राद्ध 1 अक्तूबर गुरुवार षष्ठी षष्ठी श्राद्ध 2 अक्तूबर शुक्रवार सप्तमी सप्तमी श्राद्ध 3 अक्तूबर शनिवार अष्टमी अष्टमी श्राद्ध 4 अक्तूबर रविवार नवमी नवमी श्राद्ध 5 अक्तूबर सोमवार दशमी दशमी श्राद्ध 6 अक्तूबर मंगलवार एकादशी एकादशी श्राद्ध 7 अक्तूबर बुधवार द्वादशी द्वादशी श्राद्ध 8 अक्तूबर गुरुवार त्रयोदशी त्रयोदशी श्राद्ध 9 अक्तूबर शुक्रवार चतुर्दशी चतुर्दशी श्राद्ध 10 अक्तूबर शनिवार अमावस्या सर्वपितृ श्राद्ध, , सर्व पितृ अमावस्या

पितृ पक्ष का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष में अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति और परिवार को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दौरान परिवार की परंपरा के अनुसार पितरों की तिथि पर श्राद्ध कर्म किया जाता है। गरुड़ पुराण और अन्य हिंदू धार्मिक परंपराओं में भी पितरों के प्रति श्रद्धा और तर्पण के महत्व का वर्णन मिलता है।

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माना जाता है कि पितरों का सम्मान करने से परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और मंगल की कामना की जाती है। वहीं पितृ पक्ष के दौरान पूर्वजों की प्राण त्यागने की तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करने का विधान है। साथ ही उसके बाद दक्षिणा और वस्त्र देने का विधान है।

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