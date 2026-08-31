Pitru Paksh 2026: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है। पितृ पक्ष 15 दिनों का होता है और यह समय पूर्वजों को याद करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनके निमित्त तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध कर्म करने का विशेष समय माना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में पितरों का स्मरण और विधि-विधान से किए गए कर्मों से उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। हर साल भाद्रपद माह में पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं और आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। साल 2026 में पितृपक्ष सितंबर के माह में शुरू होंगे और अक्टूबर तक चलेंगे। आइए जानते हैं श्राद्ध पक्ष की सभी तिथियां और धार्मिक महत्व…

Aja Ekadashi 2026 Date: सितंबर में कब है अजा एकादशी, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

पितृपक्ष 2026 कैलेंडर

दिनांकवारतिथिश्राद्ध
26 सितंबरशनिवारभाद्रपद पूर्णिमापूर्णिमा श्राद्ध
27 सितंबररविवारप्रतिपदाप्रतिपदा श्राद्ध
28 सितंबरसोमवारद्वितीयाद्वितीया श्राद्ध
29 सितंबरमंगलवारतृतीयातृतीया श्राद्ध
30 सितंबरबुधवारचतुर्थीचतुर्थी और पंचमी श्राद्ध
1 अक्तूबर गुरुवारषष्ठीषष्ठी श्राद्ध
2 अक्तूबरशुक्रवारसप्तमीसप्तमी श्राद्ध
3 अक्तूबरशनिवारअष्टमीअष्टमी श्राद्ध
4 अक्तूबररविवारनवमीनवमी श्राद्ध
5 अक्तूबरसोमवारदशमीदशमी श्राद्ध
6 अक्तूबरमंगलवारएकादशीएकादशी श्राद्ध
7 अक्तूबरबुधवारद्वादशीद्वादशी श्राद्ध
8 अक्तूबरगुरुवारत्रयोदशीत्रयोदशी श्राद्ध
9 अक्तूबरशुक्रवारचतुर्दशीचतुर्दशी श्राद्ध
10 अक्तूबरशनिवारअमावस्यासर्वपितृ श्राद्ध, , सर्व पितृ अमावस्या

पितृ पक्ष का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष में अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति और परिवार को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दौरान परिवार की परंपरा के अनुसार पितरों की तिथि पर श्राद्ध कर्म किया जाता है। गरुड़ पुराण और अन्य हिंदू धार्मिक परंपराओं में भी पितरों के प्रति श्रद्धा और तर्पण के महत्व का वर्णन मिलता है।

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माना जाता है कि पितरों का सम्मान करने से परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और मंगल की कामना की जाती है। वहीं पितृ पक्ष के दौरान पूर्वजों की प्राण त्यागने की तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करने का विधान है। साथ ही उसके बाद दक्षिणा और वस्त्र देने का विधान है। 

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धनु राशि का वर्षफल 2026मकर राशि का वर्षफल 2026
कुंभ राशि का वर्षफल 2026मीन राशि का वर्षफल 2026

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