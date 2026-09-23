Pitru Paksha 2026 Date: सनातन धर्म में श्राद्ध होने का महत्व है। मान्यता है कि इस दौरान पितरों का स्मरण करके उनके नाम से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान करने से उन्हें शांति प्राप्त होती है। वहीं गरुण पुराण के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृ लोक से धरती लोक पर आते हैं और वह यह देखते हैं कि उनके परिवारीजन श्राद्ध कर्म कर रहे है या नहीं।

25 या 26 सितंबर कब है भाद्रपद पूर्णिमा, जानिए तिथि, दान-स्नान का शुभ मुहूर्त और उपाय

आपको बता दें कि श्राद्ध पक्ष हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर आश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 26 सितंबर को किया जाएगा, जबकि पितृपक्ष की नियमित शुरुआत दिन रविवार 27 सितंबर को कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि से हो रही है। वहीं पितृपक्ष का समापन 10 अक्टूबर दिन शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा। आइए जानते हैं सभी तिथियों के बारे में और धार्मिक महत्व…

पितृपक्ष 2026 कैलेंडर

दिनांक वार तिथि श्राद्ध 26 सितंबर शनिवार भाद्रपद पूर्णिमा पूर्णिमा श्राद्ध 27 सितंबर रविवार प्रतिपदा प्रतिपदा श्राद्ध 28 सितंबर सोमवार द्वितीया द्वितीया श्राद्ध 29 सितंबर मंगलवार तृतीया तृतीया श्राद्ध 30 सितंबर बुधवार चतुर्थी चतुर्थी और पंचमी श्राद्ध 1 अक्तूबर गुरुवार षष्ठी षष्ठी श्राद्ध 2 अक्तूबर शुक्रवार सप्तमी सप्तमी श्राद्ध 3 अक्तूबर शनिवार अष्टमी अष्टमी श्राद्ध 4 अक्तूबर रविवार नवमी नवमी श्राद्ध 5 अक्तूबर सोमवार दशमी दशमी श्राद्ध 6 अक्तूबर मंगलवार एकादशी एकादशी श्राद्ध 7 अक्तूबर बुधवार द्वादशी द्वादशी श्राद्ध 8 अक्तूबर गुरुवार त्रयोदशी त्रयोदशी श्राद्ध 9 अक्तूबर शुक्रवार चतुर्दशी चतुर्दशी श्राद्ध 10 अक्तूबर शनिवार अमावस्या सर्वपितृ श्राद्ध, , सर्व पितृ अमावस्या

श्राद्ध पक्ष का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष में तर्पण, पिंडदान और अन्न-जल का दान करने का विशेष महत्व होता है। साथ ही जिस तिथि को पूर्वज का निधन हुआ होता है, पितृ पक्ष में उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। यदि किसी की मृत्यु तिथि ज्ञात न हो, तो उनका श्राद्ध ‘सर्वपितृ अमावस्या’ के दिन करने का विधान है। वहीं पितृ पक्ष के दौरान पूर्वजों की प्राण त्यागने की तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। साथ ही उसके बाद दक्षिणा और वस्त्र देने का विधान है। वहीं पितृपक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त, नया कारोबार का आरंभ आदि नहीं करना चाहिए।

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