Shri Hit Premanand Govind Sharan Ji Maharaj: प्रेमानंद महाराज वृंदावन के प्रसिद्ध संतों में से एक हैं, जिनके प्रवचन और आध्यात्मिक विचार बड़ी संख्या में लोग सुनते हैं। आपको बता दें कि वे अपने सरल शब्दों में भक्ति, धर्म, जीवन और कर्म से जुड़ी बातें समझाते हैं। उनके सत्संग में भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति के साथ-साथ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब भी मिलते हैं। यही वजह है कि देश-विदेश में भक्त उनके विचारों को सुनते और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रेमानंद महाराज राधा रानी के अनन्य भक्त हैं। वहीं प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर हैं और उनके सत्संग में कई सिलिब्रिटी पहुंचे हैं। जिसमें अनुष्का शर्मा, विराट कोहली और आसएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम शामिल है।

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आपको बता दें कि महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भक्त उनसे पूछ रहा है कि श्राद्ध के दौरान घर पर बना भोजन कर सकते हैं या नहीं, इस पर प्रेमानंद महाराज जी उत्तर दे रहे हैं कि अगर आपके घर किसी व्यक्ति का श्राद्ध पड़ रहा है तो उस दिन सबसे पहले एक वैदिक ब्राह्मण को भोज करना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए।

वहीं महाराज जी आगे कहते हैं कि शास्त्र का सिद्धान है कि अगर आप अपने पूर्वज का श्राद्ध डाल रहे हैं तो आपको ब्राह्मण के पैर धोकर, उनकी आरती करके और आसन पर सम्मान के साथ बिठालकर उनको भोजन कराना चाहिए। साथ ही बाद में उनको दक्षिणा देनी चाहिए। वहीं अगर आपमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1, 11, 51 या 101 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। साथ ही उसके बाद ही श्राद्ध का प्रसाद ग्रहण करें। ये नहीं कि बिना ब्राह्मण को भोजन कराए, श्राद्ध का खाना खा लिया।

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि शास्त्र के अनुसार चलोगे तो लाभ होगा। वर्ना मननानी तो मननानी है, उसके कोई लाभ नहीं होने वाला।

प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर जिले के अखरी गांव में हुआ। इनके पिता का नाम नाम शंभू पांडेय है, माता का नाम राम देवी हैं।

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