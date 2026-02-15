Shiv Stuti Lyrics in Hindi: महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण और पावन पर्व माना जाता है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखकर और विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव स्तुति का पाठ करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। शिव स्तुति न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी सहायक मानी जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन से शिव स्तुति का पाठ करने से सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य लाभ और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। महाशिवरात्रि पर शिव स्तुति का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह दिन शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है।

भगवान शिव स्तुति (Shiv Stuti Lyrics in Hindi)

आशुतोष शशांक शेखर,

चन्द्र मौली चिदंबरा,

कोटि कोटि प्रणाम शम्भू,

कोटि नमन दिगम्बरा।।

निर्विकार ओमकार अविनाशी,

तुम्ही देवाधि देव,

जगत सर्जक प्रलय करता,

शिवम सत्यम सुंदरा।। निरंकार स्वरूप कालेश्वर,

महा योगीश्वरा,

दयानिधि दानिश्वर जय,

जटाधार अभयंकरा।।

शूल पानी त्रिशूल धारी,

औगड़ी बाघम्बरी,

जय महेश त्रिलोचनाय,

विश्वनाथ विशम्भरा।।

नाथ नागेश्वर हरो हर,

पाप साप अभिशाप तम,

महादेव महान भोले,

सदा शिव शिव संकरा।।

जगत पति अनुरकती भक्ति,

सदैव तेरे चरण हो,

क्षमा हो अपराध सब,

जय जयति जगदीश्वरा।।

जनम जीवन जगत का,

संताप ताप मिटे सभी,

ओम नमः शिवाय मन,

जपता रहे पञ्चाक्षरा।।

आशुतोष शशांक शेखर,

चन्द्र मौली चिदंबरा,

कोटि कोटि प्रणाम शम्भू,

कोटि नमन दिगम्बरा ।।

कोटि नमन दिगम्बरा..

कोटि नमन दिगम्बरा..

कोटि नमन दिगम्बरा..

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर: “इस लेख में दी गई जानकारी शिव पुराण और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पूर्ण सत्यता और परिणामों की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी विधि या उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।”